Festa dei bambini. Domenica con il Calcit

Domenica in compagnia del Calcit e delle sue mille iniziative come la seconda Festa del Bambini in programma oggi e il Mercatino in Danza in corso ad Arezzo Fiere. Obiettivo provare a battere ogni record e raccogliere fondi per la sanità pubblica a cui il comitato autonomo lotta ai tumori destina ogni anno quasi 1 milione di euro, 350mila solo per il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuite. Cinquecento ballerini e 14 scuole quelle impegnate nel "Mercatino in Danza 2024". La nona edizione della manifestazione, che si svolge ad Arezzo Fiere, è partita con la quinta edizione del Gala della Danza in ricordo di Otello Bracci, indimenticato consigliere del Calcit fin dalla fondazione. All’evento si sono esibite tante scuole di danza del territorio, per tre giorni di show, al termine delle serate il Premio all’esibizione più emozionante e il Città di Arezzo 2024 offerto dal Comune alla scuola più solidale. Oggi al palaffari arriva la Festa del bambini tra salute, sport e divertimento, oltre al ritorno dalle 16 dei balletti con le scuole di danza cittadine. Prevenzione, salute, sport e giochi saranno i temi con cui i bambini di ogni età potranno confrontarsi nell’ambito della seconda edizione della Festa dei Bambini, organizzata dal Calcit col patrocinio del Comune e della Fondazione Arezzo Comunità, Opi, Asl sud-est e Provincia. Una giornata per educare al corretto stile di vita.