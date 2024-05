Festa al parco Giotto. Musica e artisti no stop

Il Parco Giotto torna ad animarsi e far festa. In arrivo una serata tutta da ballare e cantare: domani venerdì 31 maggio, nel cuore di Arezzo, tornano intrattenimento per bambini, live show e dj set per una speciale occasione. Ad un anno dall’apertura di Menchetti al Parco infatti, un punto di ritrovo e svago nel cuore del parco Pertini, il locale festeggia il suo primo anno di attività con una grande festa aperta al pubblico. Domani venerdì 31 in occasione del primo anno di attività, si terrà dunque una grande festa rivolta a tutti, bambini, nonni, genitori, ragazzi e più in generale a coloro che vogliono trascorrere un momento di svago e leggerezza. Il programma sarà particolarmente ricco e inizierà nel pomeriggio, alle 17 circa, con truccabimbi e giochi per i più piccoli e proseguirà con un l’aperitivo al food truck Menchetti, in cui sarà possibile ordinare Spritz e pizza. Il momento clou della serata sarà l’ora di cena, alle 20 circa, quando si accenderanno le luci del grande palco montato per l’occasione e inizierà un coinvolgente live-show che tra balli e canti ripercorrerà la brillante carriera dell’iconica Raffaella Carrà. I festeggiamenti proseguiranno con un originalissimo Dj set in Cinquecento in compagnia di Niki Dj e la sua crew. L’appuntamento è per domani venerdì 31 maggio a partire dalle 17 fino a tarda sera. L’ingresso è libero.

Nel cuore pulsante del Parco, Menchetti sorge con un’architettura che danza al ritmo di linee rette e colori vivaci, un locale che è più di un semplice punto d’incontro: è un’opera d’arte vivente. Con la sua estetica inconfondibile, si erge come emblema di un design senza tempo, un tributo all’omonimo pittore che ha rivoluzionato il concetto di arte moderna. Come un tela che prende vita, Menchetti si fonde con l’ambiente circostante, continuando la narrazione iniziata con l’apertura dello scorso anno.

La campagna di quest’anno è un capitolo nuovo ma familiare, un’evoluzione che rimane fedele alle radici del suo stile distintivo. E al centro di questo palcoscenico di geometrie e cromatismi, troneggia una torta, non una qualunque, ma una che cattura l’essenza del Mondrian stesso. Con una singola candelina ad illuminarla, questa torta non è solo il simbolo di un anniversario; è un invito, un richiamo alla celebrazione, alla condivisione di un momento di gioia aperto a tutti.