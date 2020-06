Arezzo, 7 giugno 2020 - Incidente su un terreno agricolo a Soci nel comune di Bibbiena (Arezzo). Un uomo di 85 anni, residente nella zona, che stava lavorando nel suo campo, si è ferito. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Le Scotte di Siena in codice giallo. L'anziano ha riportato diversi traumi. I carabinieri sono intervenuti per accertare la dinamica dei fatti.

