Fenomeno Pulci. Al Palaffari la corsa all’usato

In arrivo 20 mila visitatori e 600 banchi di seconda mano. Torna il grande Mercato delle pulci al Centro Affari di Arezzo per una giornata, anzi due sabato 9 e domenica 10 marzo, all’insegna di riuso, consumo consapevole, economia circolare, partecipazione sociale. Questa nuova edizione al coperto si appresta a diventare da record. In arrivo tante novità tra cui i seicento banchi distribuiti secondo due macrosettori. Il settore rosa con quattro padiglioni sull’usato contemporaneo di privati cittadini che vendono le loro cose personali e usate con il limite di 50 euro a pezzo. E il settore blu con due padiglioni sul vintage, antiquariato, collezionismo, handmade di hobbisti, di cui uno nuovo, il padiglione Rarity con l’usato passato selezionato e più ricercato di partite iva e professionisti. Tantissimi anche in questa edizione gli eventi collaterali e le collaborazioni di livello. Sarà presente l’Archivio di Mario Tozzi, diventato patrimonio dello Stato, insieme all’Istituto onnicomprensivo Marcelli di Foiano per un’anteprima del lavoro fatto con il progetto "Il Pittore ritrovato", tra litografie serigrafie e incisioni originali di Tozzi e riproduzioni personali degli studenti. Poi la personale di un altro grande maestro questa volta tutto aretino come Cesare del Brenna, lo scultore orafo che porta tutta la sua visionarietà con la mostra Una maschera al tempo nel nuovo corridoio vetrato all’ingresso di Arezzo Fiere. Ci sarà il centro d’aste Guido Riccio per una valutazione di oggetti vintage, le sessioni di autoritratto fotografico per riscoprire le proprie emozioni in una stanza privata davanti alla reception a cura di Luca Baldassari, i flash mob della scuola di danza Let me Dance e dell’orchestrina di I Sonisti della scuola Musaika del Mosaico di Andreina. E per i bambini Unicef e le sue iniziative direttamente da Roma, Latte di mamma con laboratori e giochi per il supporto all’allattamento e alle nuove famiglie, e Contraerea con i giocolieri e il circo sociale del nuovo progetto Circostanze d’Incontro. Il palaffari sarà aperto domenica dalle 9 alle 19 e sabato dalle 15 alle 19 per disimballaggio e montaggio. Tante le raccolte fondi delle associazioni ingresso 3 euro, gratuito sotto i 12 anni.

Angela Baldi