Fare squadra con un viaggio condiviso

on è dai benefit che dipende la scelta di un posto di lavoro, ma possono aiutare. Le grandi compagnie di tutto il mondo si sono ingegnano a trovare il modo più indicato per migliorare la vita dei loro dipendenti. Anche l’azienda di Franca Binazzi, la Bilò Confezioni di Levane, punta tutto sul fascino della Ville Lumière: un fine settimana a Parigi con la titolare insieme alle dipendenti per festeggiare risultati positivi che vanno in controtendenza con un settore moda che da tempo è in difficoltà. La gita in Francia della ditta valdarnese è l’esempio di atteggiamento virtuoso per le imprese che vogliono incentivare e fidelizzare i propri dipendenti, migliorando la produttività e il clima aziendale.