Falcinelli Ecologia cerca personale

Sono passati da due a quattordici operatori in venti anni. Falcinelli Ecologia, azienda che vanta una lunga esperienza nell’ambito dei servizi ambientali, continua ad essere una realtà in continua ascesa. Per questo sono alla ricerca di nuove figure. Al momento di due operatori pratici da impiegare sui mezzi. "Difficile trovare persone già con esperienza nel nostro settore, li formeremo noi - spiega il titolare Andrea - però devono essere in possesso della patente C o Ce e Cqc". In un primo momento verrà offerto un periodo di contratto a tempo determinato, necessario per conoscersi, per poi essere trasformato in indeterminato, con un contratto nel settore trasporti. Chi fosse interessato può inviare il proprio cv a: [email protected], verrete contatti per un colloquio. "Se impari il mestiere hai un lavoro assicurato, non abbiamo mai mandato a casa nessuno – racconta Andrea. Qui il rispetto reciproco regna sovrano". Dal 1969 l’azienda è in continua crescita grazie alle lungimiranti intuizioni di Andrea, e prima ancora del padre che ha fondato l’azienda. Un’azienda da sempre a conduzione famigliare, e quella che negli anni si è costruita con 14 dipendenti, è ormai una famiglia allargata. "Il lavoro è manuale, spurghi, pulizia fognature. Qualche volta si parte presto la mattina, talvolta ci sono delle emergenze. Ma la soddisfazione è quella di risolvere il problema al cliente" continua Andrea. "Fortunatamente il lavoro c’è, bisogna quindi battere il ferro fin che è caldo, ecco allora la ricerca di nuove figure. Nell’ottica dell’ammodernamento e della crescita che stiamo vivendo, in cantiere c’è anche una futuro assunzione anche di una persona da impiegare negli uffici".