Falciani salta più di tutti: l’oro è suo

Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo vince il titolo regionale nel salto in lungo, siglando il nuovo record toscano indoor nella categoria Ragazzi.

Il giovane atleta, nato nel 2012, ha gareggiato al Campionato Toscano di Firenze dove è risultato il migliore in assoluto tra sessantotto avversari da tutta la regione, con una prestazione di assoluto grande livello livello: i 5.47 metri raggiunti già al primo salto hanno permesso di festeggiare l’oro in virtù di una misura straordinaria per la sua fascia d’età, come testimoniato dal vantaggio di ben 54 centimetri ottenuto dal secondo in classifica. Per Falciani è il secondo titolo toscano conquistato in questo avvio di stagione dopo quello nel salto in alto che, anche in quell’occasione, era stato conseguito con il nuovo record regionale di 1.66 metri nei Ragazzi, trovando così consacrazione tra le maggiori promesse dell’atletica giovanile italiana.