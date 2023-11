"Fabulosa", la personale di Roberta Greco al Museo di Fraternita

Dal 12 novembre al 3 dicembre il Museo della Fraternita dei Laici ospita Fabulosa la personale di Roberta Greco. La mostra presenta le opere grafiche e pittoriche dell’artista aretina realizzate con molteplici materiali e svariate tecniche artistiche, dedicate al mito classico ma anche ai temi della nostra contemporaneità, come quello delle migrazioni, guerra, razzismo, il difficile rapporto tra uomo e natura, ingiustizie sociali e disagio interiore. Appuntamento domenica 12 novembre alle ore 16 per il vernissage della mostra alla presenza dell’artista, con ingresso libero. La mostra sarà visibile tutti i giorni, fino al 3 dicembre, dalle ore 10:30 alle ore 18, con biglietto d’ingresso al museo. La mostra Fabulosa presenta una raccolta di opere grafiche e pittoriche dell’artista aretina realizzate con la tecnica dell’acquerello chinato ma anche utilizzando pastelli, matite, gessetti, cere e colori ad olio, oltre al procedimento del collage. I lavori di Roberta Greco, percuotono l’emotività dello spettatore per l’impatto cromatico e i tratti sinuosi, leggeri e incantati, narrandoci di miti classici intimamente rivisitati dove incontriamo Medea, Lighea la sirena, Ulisse, Polifemo, Arianna, Teseo e il Minotauro. Oltre al filone del mito classico nei disegni dell’artista troviamo una costante riflessione sui temi riguardanti la nostra contemporaneità come quello delle migrazioni, guerra, razzismo, il difficile rapporto tra uomo e natura, ingiustizie sociali e disagio interiore. Le opere di Roberta Greco presentano un originale linguaggio artistico che rimanda alla dimensione della favola e al mondo onirico e che ricorda le illustrazioni dei libri per i bambini, a contrasto con una narrazione potente su tematiche drammatiche dell’attualità, della nostra storia recente, legate al dolore e alle problematiche sociali. La formazione di Roberta Greco sulla storia contemporanea e l’attuale professione di Educatore Asl al Servizio Pubblico di Salute Mentale, si riflettono nel personale interesse per i temi elencati.