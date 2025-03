Ex Pratigliolmi, si cambia. L’area apre alla logistica. L’opposizione va all’attacco

"Con l’approvazione dell’osservazione presentata dalla nuova proprietà della Pratigliolmi durante l’ultimo consiglio, l’amministrazione ha dato il via libera alla possibile costruzione di un capannone di dimensioni spropositate alle porte di Faella, un vero e proprio ‘ecomostro’ che deturperà il nostro paesaggio". A far suonare l’allarme è il gruppo consiliare Sentire Comune, che all’indomani dell’approvazione del nuovo Piano Strutturale e Operativo del comune di Castelfranco Piandiscò - uno strumento che mancava da 11 anni, dalla fusione dei due ex comuni - ha espresso forte preoccupazione per il progetto di recupero della ex Cotto Pratigliolmi. Secondo il gruppo di minoranza potrebbe prospettarsi la realizzazione di un capannone alto 15 metri di volume equivalente all’intera area residenziale di Faella. "Si tratta di un semplice capannone di logistica - ha affermato il centrosinistra - quattro volte più grande del capannone Bartolini vicino all’autostrada e cinque metri più alto di qualsiasi altra struttura industriale presente sul nostro territorio. I posti di lavoro saranno limitati, trattandosi di strutture ad elevata automazione. L’impatto di questa costruzione sarà devastante dal punto di vista visivo, con il capannone che dominerà il paesaggio, oscurando la vista e svalutando le proprietà limitrofe; dal punto di vista ambientale, perché l’aumento del traffico genererà inquinamento e disagio per i residenti". L’opposizione ha diffuso anche dei rendering che simulano la superficie e i volumi che potrebbe occupare la nuova struttura. Il gruppo guidato da Niccolò Innocenti ha infine chiesto alla maggioranza di tornare indietro riguardo alla decisione, con alcune indicazioni: ridurre l’altezza a 10 metri, impedire futuri ampliamenti e privilegiarne l’uso industriale per garantire più occupazione. Non è tardata ad arrivare la replica dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Rossi. "Le informazioni e le immagini diffuse dal gruppo Sentire Comune sono allarmistiche e fuorvianti - ha chiosato il primo cittadino - Ad oggi l’unica cosa che abbiamo approvato è per una superficie coperta di 44mila metri quadrati, corrispondente esattamente all’attuale superficie esistente. Può essere portato a 15 metri di altezza rispetto ai 12 metri attuali, per le esigenze della logistica. L’edificio però non sarà vicino alla strada come sembra apparire dalle immagini diffuse dall’opposizione, ma sarà esattamente dove si trova quello attuale, a cinquanta metri di distanza dalla strada. Il dato attuale non corrisponde a quanto riportato dall’opposizione; evidentemente non sono contenti di aver tenuto ferma per sette anni questa pratica, forse vorrebbero tenerla ferma ancora".