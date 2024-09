Evento nazionale al Minigolf di San Cipriano

Arezzo, 12 settembre 2024 – Sabato 14 e domenica 15 settembre, presso il circuito di Minigolf di San Cipriano, si svolgerà un importante evento sportivo inserito nel Campionato Nazionale del Centro Sportivo Italiano, che renderà l’impianto cavrigliese protagonista oltre i confini territoriali. La gara che, appunto, è organizzata dal Centro Sportivo Italiano al quale il circuito è affiliato è una gara amatoriale con partecipazione libera, seppure dietro pagamento di una quota pari a 5 euro per i bambini e 7 per gli adulti. Il programma della manifestazione si articola in due giornate e prevede il sabato pomeriggio la partecipazione e la collaborazione di alcune associazioni del territorio che porteranno le loro competenze e le loro peculiarità, al fine di impreziosire i contenuti dell’evento.

Le realtà interessate sono: il Minigolf stesso, che offrirà la possibilità di giocare gratuitamente e, nonostante le iscrizioni terminino il 12 settembre, estenderà questa finestra; ValDungeon che si occuperà di organizzare giochi da tavola e di società, facendo scoprire la propria realtà a chi ancora non la conoscesse; LiberiScacchi che porterà alcuni esperti per insegnare il gioco degli scacchi e, infine, il CSI di Arezzo metterà a disposizione alcuni istruttori che svolgeranno attività per bambini. Domenica invece il campionato ufficiale partirà alle ore 9 con la gara che si svolgerà su due giri e con gruppi composti da 3 persone di categoria mista. L’evento è previsto sia in forma individuale che a squadre composte da 2 giocatori. Per poter partecipare è necessario iscriversi entro sabato pomeriggio.

“Sono particolarmente contento che il Minigolf di San Cipriano sia stato inserito nel Campionato Nazionale; sappiamo, difatti, quanto la nostra Amministrazione creda nel valore formativo dello sport e quanti sforzi stia dedicando alla realizzazione di impianti sportivi all’avanguardia e che traghetteranno Cavriglia verso lidi ancora più autorevoli. Una volta che sarà realizzato anche il Parco dello Sport, che andrà ad affiancare i già presenti Campo da Golf di Valle al Pero e il Centro Polivalente di Bellosguardo, Cavriglia sarà infatti e davvero un “unicum” in questo segmento.” – commenta il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni. “Questo nuovo campionato nazionale fa il suo esordio nel CSI di Arezzo, ed è un evento importante per la disciplina del Minigolf”, dice il Presidente del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo, Lorenzo Bernardini. “L’ASD Minigolf Valdarno è affiliata a noi da diversi anni, sarà un momento importante perché vedranno riconosciuti i loro impegni e sforzi”.

Sui due giorni: “Sabato sarà una giornata dimostrativa aperta anche ai più piccoli. Domenica mattina, invece, dalle ore 09:00 inizierà il campionato”. Un altro campionato nazionale in terra aretina: “Dopo quello di Trail e di Speed Down, aumentiamo il palmares delle nuove discipline. Merito al consiglio dell’Associazione e ai ragazzi che hanno voglia e dedizione di promuovere uno sport con l’intento di portarlo avanti nel miglior modo possibile”. “Siamo lusingati e contenti che il CSI Nazionale abbia scelto il nostro impianto per organizzare il campionato nazionale CSI di minigolf”, dichiara Riccardo Baldini, Presidente dell’associazione Minigolf Valdarno. “Crediamo sia una bella occasione per fare conoscere il Minigolf, non solo come hobby estivo, ma anche come sport da praticare durante l'anno”. Poi, Baldini spiega la disciplina: “Il minigolf è uno sport a basso impatto che non richiede particolari abilità fisiche, risulta quindi adatto a tutti senza limiti di età. Nonostante questo, sono comunque necessari allenamento ed esperienza per effettuare la corretta scelta della pallina. Inoltre, permette di trascorrere ore in compagnia ed in mezzo alla natura. Per quanto riguarda la nostra associazione, svolgiamo l'attività tutto l'anno ritrovandoci per allenarsi e partecipando alle gare del circuito nazionale in tutta Italia”. Infine, un invito: “Vi aspettiamo sabato per l'allenamento in vista della gara e, per chi non volesse giocare, abbiamo organizzato alcune attività collaterali per passare un pomeriggio giocando insieme. Domenica invece dalle 9:00 si svolgerà la gara alla quale tutti possono assistere o partecipare”.