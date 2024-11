Eurochocolate, sbarco in forze. Maxi-tendone sotto il Comune. Verso evento bis per S.Valentino

Il matrimonio è fatto. C’è voluto un lungo corteggiamento, ma alla fine il gran giorno è arrivato. O meglio, arriverà presto. Un’anteprima nei due fine settimana dal 16 novembre, poi ventiquattro giorni a dicembre, nel clou del Natale e della città che ormai, colloca l’evento sul podio nazionale. Il "sì" se lo sono detti Fondazione Intour ed Eurochocolate, il brand già nell’Olimpo dei grandi appuntamenti di settore. Qui la liason è tutta calibrata sul Natale delle Arti e le mille iniziative che accendono la macchina organizzativa del Comune, che già scalda i motori e da metà novembre darà il suo primo colpo di gas. Eurochocolate "investe" su Arezzo il marchio riconosciuto in Italia e non solo, esaltando la tradizione del cioccolato e la sua storia che pure qui ha radici antiche. "Gestiamo in contemporanea la nostra manifestazione nel centro di Perugia e il debutto aretino; si sono create le condizioni per la nostra presenza alla Città del Natale. Non ci muoviamo facilmente ma quando lo facciamo è perchè crediamo nel valore di un evento: è così per Arezzo che ha saputo dimostrare la capacità di portare il proprio format alla ribalta nazionale. Un format di livello, apprezzato dal pubblico e con flussi turistici importanti", dice Eugenio Guarducci, patron di Eurochocolate. Con un plus che connoterà il gemellaggio con la Città del Natale: "Interpretiamo il cioccolato non solo dal punto di vista commerciale e della sua storia, perchè ci piace farlo diventare anche un elemento di divertimento, spensieratezza, gioco". Già, il gioco.

Sarà l’asso che Eurochocolate cala sulla parte alta della città quando dal 5 al 29 dicembre stenderà il suo "mantello" in piazza del Comune. Qui sarà costruita una tensostruttura che coprirà una superficie di duecento metri quadrati, con una grafica pensata per stupire, far conoscere il valore del cioccolato, creare situazioni ludiche per i visitatori", aggiunge Guarducci. Nel piano dell’allestimento non mancheranno corner per un selfie nel regno delle prelibatezze, e momenti di gioco che coinvolgeranno il pubblico. Tutto armonizzato con il fil rouge del Natale delle Arti, il nuovo claim della Città del Natale.

Intanto un assaggio il 16 e 17 novembre, nel weekend del gran debutto dell’evento aretino. Poi il bis nel fine settimana dal 21 al 24 novembre. Nel chiostro della Biblioteca sarà uno spettacolo il rendez vous con "Chi la fa la spezza!". Protagonisti "i tre distretti italiani più importanti: la Sicilia con Modica, l’Umbria con Perugia e il Piemonte con Torino. I produttori spezzeranno il cioccolato che sarà venduto a peso". Uno spettacolo per gli occhi e il palato. Non è finita qui: perchè Eurochocolate guarda già avanti e in prospettiva lancia l’idea di un evento ad hoc per la città, in un altro periodo dell’anno. Magari San Valentino, per celebrare la festa degli innamorati. Nel quartier generale di Perugia hanno già pensato allo slogan: "Love is in the AR", in omaggio alla città. Siamo alla fase preliminare delle intenzioni, ma è già significativo che un brand come Eurochocolate punti su Arezzo. E non solo a Natale.