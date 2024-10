Estetista e parrucchieri per occupazione part time

1 PARRUCCHIERE

Si cerca parrucchiere per signora con esperienza per salone di parrucchieri. Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. Part time 16 ore settimanali. Lavoro con orario spezzato. Sede: Montevarchi. Codice: AR-234895. Scadenza: 21 ottobre

1 ESTETISTA Per centro estetico di Montevarchi, si cerca estetista per trattamenti di estetica base; manicure, massaggi, depilazione. Contratto a tempo determinato per 3 mesi prorogabile per 35 ore settimanali. Lavoro part time. Codice: AR-235363. Scadenza: 28 ottobre

1 PARRUCCHIERE Si cerca apprendista parrucchiere per signora. Contratto di apprendistato part time 20 ore settimanali. Lavoro con orario spezzato, part time. Sede: Montevarchi. Codice: AR-234898. Scadenza: 21 ottobre