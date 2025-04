Estate 2025: confermati i buoni “Tempo Bello 4.0”

Arezzo, 9 aprile 2025 – Il Comune di Arezzo rinnova per il 2025 il progetto “Tempo Bello 4.0”, destinando 200.000 euro di risorse comunali alle famiglie con figli residenti ad Arezzo che frequenteranno attività ludico/ricreative durante il periodo di sospensione scolastica.

Il contributo sarà erogato sotto forma di “buoni” da utilizzare nei centri estivi organizzati da soggetti accreditati nel territorio comunale. I destinatari sono: bambini dai 12 ai 36 mesi (per il mese di luglio 2025); bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni (dall’11 giugno al 13 settembre 2025); fino ai 18 anni per minori con disabilità riconosciuta (senza limite ISEE).

Per accedere al contributo è richiesto un ISEE non superiore a 35.000 euro (ad eccezione dei minori con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992). Gli avvisi per le famiglie e per i gestori dei servizi accreditati saranno pubblicati prossimamente sul sito istituzionale del Comune di Arezzo.

A differenza degli altri anni i beneficiari saranno individuati sulla base di apposita graduatoria predisposta dall'Ufficio servizi educativi e scolastici in ordine di valore isee ad eccezione della riserva per la disabilità certificata.