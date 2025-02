Esotika, ExpoArte e Mercato delle pulci. Il calendario completo di Arezzo Fiere

AREZZODal mercato delle pulci con collezionismo e antiquariato, al mondo del Pet con Esotika a quello della multiformità espositiva portata da Passioni in Fiera. "Il calendario delle manifestazioni previste ad Arezzo Fiere e Congressi, da qui a fine marzo è molto ricco: sono in programma eventi che riuniranno negli spazi espositivi appassionati ed esperti dei settori più disparati" spiega Ferrer Vannetti, presidente. "Ma anche approfondimenti nel campo dei tatuaggi, in quello dei fumetti, e infine la prima edizione di ExpoArte Arezzo. Insomma una raffica di eventi di alto livello a cavallo tra fine inverno e avvio della primavera". "Eventi che testimoniano ancora una volta – spiega ancora Vannetti - come sia in atto il pieno e definitivo rilancio della Fiera, che portiamo avanti a partire dalle forze produttive del nostro territorio, da quello che sappiamo fare come imprenditori a tutti i livelli, produttivo, commerciale, turistico e ambientale: la formula vincente è la nostra duttilità e la capacità di recepimento delle varie esigenze di partecipanti e visitatori". "Dobbiamo farlo valorizzando al massimo le nostre eccellenze – afferma il presidente - proiettandole in un futuro sostenibile e in una dimensione nazionale e internazionale, secondo le potenzialità e le giuste aspirazioni di Arezzo Fiere". Il primo degli appuntamenti a cui fa riferimento Vannetti è oggi pomeriggio, fino a domenica. Si tratta del Grande Mercato delle Pulci ad Arezzo Fiere e Congressi, che è il più grande evento sull’usato di privati nel Paese, all’insegna del riciclo, il riuso e la partecipazione, con l’attesa di 20 mila visitatori, che visiteranno padiglioni con 600 banchi sul second hand.