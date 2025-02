Esotika esalta gli animali da compagnia. Ad Arezzo Fiere torna l’expo mercato

Domenica con la nuova edizione del Salone Nazionale degli Animali Esotici e da Compagnia che dopo la partenza di ieri farà tornare ad Arezzo Fiere e Congressi tantissimi appassionati. Potere di "Esotika Pet Show": molto più di una semplice esposizione di animali esotici, ma una vera e propria esplosione di sorprese e intrattenimento. Attualmente quasi la metà delle famiglie italiane condivide la propria vita con un animale domestico. "Esotika Pet Show" è allora un evento da non perdere per tutti gli appassionati che vogliono immergersi nel mondo degli animali da compagnia e conoscere i migliori approcci per avvicinarsi a queste creature e creare un legame speciale con loro. Ad esperti e amanti degli animali domestici quindi, durante questo prossimo fine settimana, Arezzo Fiere e Congressi offrirà una preziosa occasione per scoprire da vicino molto animali da compagnia e apprendere il modo migliore per prendersi cura di loro. Il programma è ricco di attività, con le ultime novità del settore, gli accessori all’avanguardia, gli alimenti di altissima qualità, i complementi d’arredo e tutto ciò che serve per gestire con amore e attenzione gli amici a quattro zampe. Il presidente di Arezzo Fiere e Congressi, Ferrer Vannetti, sottolinea l’importanza di questo appuntamento, che "si preannuncia molto coinvolgente per operatori e pubblico: siamo pronti durante i prossimi mesi ad accogliere una serie di manifestazioni che promettono di coinvolgere appassionati ed esperti provenienti da ogni parte del mondo e Esotika è, come tempistica, il primo evento che ospitiamo sempre con grande attenzione e impegno, grazie alla duttilità espositiva del nostro Ente fieristico".