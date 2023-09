Enzo Brogi e Marco Noferi presentano il loro ultimo libro a Villa Barberino

Arezzo, 07 settembre 2023 – "Avanti popolo, è primavera, esercizi vegetali per la rivoluzione" e "Frammenti, sentieri attraversati da piccole storie", entrambi editi da Aska Edizioni. Sono i due ultimi libri pubblicati da due valdarnesi: Marco Noferi, anima di Paterna e Enzo Brogi, ex sindaco di Cavriglia e già consigliere regionale. Saranno presentati lunedì 11 settembre alle 21,15 nella splendida cornice di Villa Barberino, a Meleto, accompagnati dalle musiche di Giacomo Rossetti. I due volumi vedono anche un contributo di Sergio Staino e di Alessandro Benvenuti. Marco Noferi è contadino e quasi dottore in filosofia. In questi suoi scritti, le ultime lettere dalla campagna toscana al direttore de l’Unità Sergio Staino, tra il 2016 e il 2017, gli anni della chiusura del giornale.

Pagine di riflessioni, malinconie e arrabbiature, accompagnate dai disegni del noto vignettista.E' il diario di una vita di agricoltura attraverso le stagioni e l’antica sapienza del contadino che conosce la terra e le sue tradizioni, gioisce per i frutti e le sementi, teme le ingerenze di un clima avverso e, soprattutto, si indigna per la concorrenza sleale di un’agricoltura massificata, per i guadagni che spesso non ripagano la fatica e la cura e l’amore verso un lavoro che viene via via svilito. Marco Noferi è nato a Montevarchi nel settembre 1955. Elementari e medie nell’allora piccolo paese di Levane, e dal ’69 Liceo Classico di Arezzo, nella sede staccata di Montevarchi. Nel 1975 inizia a frequentare l’Istituto di Filosofia dell’Università di Firenze, interrompendo poi nel 1978, poco prima della laurea. Dopo qualche anno di vagabondaggio in alcune città del nord, costituisce con altri amici una cooperativa agricola (a Paterna, sulle colline tra Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna) dove lavora ancora occupandosi della produzione di vino e di olio. Ha partecipato per molti anni a progetti e iniziative legati al territorio e all’agricoltura contemporanea, in collaborazione con varie università, associazioni e istituti di ricerca. Ha curato la pubblicazione di alcuni volumi su sociologia rurale, produzioni.

Sarà poi presentato l'ultimo volume autobiografico di Enzo Brogi, "Frammenti, sentieri attraversati da piccole storie". La tenerezza dell’infanzia, gli amori mancati e gli acerbi ideali dell’a dolescenza, l’Italia delle canzoni e delle stragi, la lotta per un mondo più giusto, l’ostinata passione per la politica e il disperato tentativo di capire ciò che non va standoci in mezzo. Vengono raccontati i momenti più intimi vissuti al di là della strada ufficiale del politico, del sindaco acclamato, del giornalista e quant’altro. Sono anche gli incontri con chi vive in un mondo più lontano e diverso dal suo, ancora in cerca di una possibile rotta. Enzo Brogi è nato in Pratomagno. Gli scout, la militanza a Lotta Continua, poi il Pci e a seguire tutte le successive divisioni e i ricongiungimenti della sinistra. Sindaco a Cavriglia, Consigliere Regionale ed altro ancora. La cultura, la musica, la cannabis terapeutica, le carceri: nelle battaglie per i diritti Enzo c’è. Giornalista a tempo perso, collabora con quo tidiani e riviste, è direttore del periodico PratoMagno, ama scrivere e raccontare ciò che osserva. Altre Direzioni (Clichy) e A sinistra il Pratomagno (Aska), le sue ultime pubblicazioni.