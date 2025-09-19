Ennesimo incidente stradale a Montevarchi, di fronte al Circolo Tennis

Arezzo, 19 settembre 2025 – Un tamponamento, per fortuna senza serie conseguenze, si è verificato, e non è la prima volta, nel tardo pomeriggio di ieri in via Maestri del Lavoro a Montevarchi, di fronte al Circolo Tennis. In base alle informazioni raccolte un auto si è fermata per far attraversare un pedone ed è stata tamponata da un mezzo che sopraggiungeva. Sul posto l'ambulanza del 118 ma le conseguenze del sinistro non sono gravi. È invece grave la situazione di pericolo che si verifica in quel tratto di strada dove, lo ricordiamo, il limite di velocità è di 30 km orari.

Chi opera in quella zona ricorda che in questi ultimi anni sono stati numerosi gli incidenti ed è necessario quindi porre rimedio ad una situazione che, fino ad ora, solo per puro caso, non ha provocato conseguenze più gravi. Sono molte le persone che, durante il giorno, frequentano il Circolo Tennis, dove c'è anche una struttura dedicata al padel. Ci sono attraversamenti pedonali e siamo in prossimità del sottopasso.