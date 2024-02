Ennesima certificazione di qualità per la Clinica di Riabilitazione La Clinica di Riabilitazione Toscana ha ottenuto la certificazione di qualità per le sue attività riabilitative e di ricerca, confermando l'elevato livello delle prestazioni offerte, in particolare quelle neuropsicologiche. La collaborazione con l'università Bicocca di Milano ha reso la clinica un punto di riferimento per la formazione degli studenti di neuropsicologia. La disciplina ha assunto un ruolo sempre più importante nel progetto riabilitativo, con attenzione ai disturbi cognitivo-comportamentali derivanti da lesioni cerebrali.