Energia da fonti rinnovabili. Santini: "Una sfida cruciale per il futuro della comunità"

Si terrà Il 28 marzo dalle ore 17 alle ore 19 nelle Officine Capodarno un incontro informativo dedicato agli elementi essenziali del bando PR FESR Azione 2.2.4, volto a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche.

L’incontro, organizzato dal Comune di Pratovecchio Stia ed Officine Capodarno con i suoi gestori Connessioni s.c. sarà un’opportunità per le aziende di approfondire le modalità di accesso ai finanziamenti previsti dal bando fornendo chiarimenti operativi e tecnici ai potenziali beneficiari del bando, illustrando opportunità, requisiti e procedure per accedere ai fondi.

L’incontro è rivolto ad aziende interessate alla realizzazione di impianti di produzione e condivisione di energia rinnovabile all’interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nonché alla comunità di Pratovecchio Stia per chiarire le modalità di adesione ad un progetto che incentiva la produzione locale di energia da fonti rinnovabili. Durante l’evento, esperti del settore illustreranno i requisiti di partecipazione, le spese ammissibili, i criteri di selezione e le procedure per la presentazione delle domande. Sarà inoltre possibile porre domande e confrontarsi direttamente con i referenti istituzionali soci della CER Casentino nata nell’anno 2024 che racchiude vari comuni della vallata ed imprese unitesi allo scopo di promuovere in Casentino un sistema di sviluppo sostenibile condiviso.

Il Sindaco di Pratovecchio Stia, Luca Santini, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: "La transizione energetica è una sfida cruciale per il futuro della nostra comunità. Questo bando rappresenta un’opportunità concreta per promuovere un modello di sviluppo sostenibile, rafforzando il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Siamo convinti che investire nelle energie rinnovabili significhi non solo ridurre le emissioni e abbattere i costi energetici, ma anche creare nuove opportunità economiche e sociali per il nostro territorio. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare a questo incontro informativo per comprendere al meglio le opportunità offerte dal bando e collaborare insieme per un futuro più sostenibile".

Anche il Presidente della CER Casentino, nonché Sindaco di Castel San Niccolò, Antonio Fani, ha evidenziato il valore del bando: "Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una rivoluzione nel modo di produrre e condividere energia. Grazie a questo bando, sarà possibile favorire l’autoconsumo collettivo, abbassare i costi energetici per famiglie ed imprese".