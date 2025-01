Arezzo, 1° ottobre 2021 – Anche sul territorio aretino Enel Green Power lancia “Scelta Rinnovabile”, un’iniziativa che consente, attraverso una raccolta fondi online di crowdfunding, di far partecipare tutti i cittadini in maniera diretta all’investimento per la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili in Italia, così da supportare la transizione energetica del Paese verso fonti energetiche più sostenibili, coinvolgendo direttamente i territori che ospitano gli impianti.

Partecipando all’iniziativa e aderendo alla raccolta fondi online, è possibile ricevere un rendimento economico nel tempo. L’obiettivo di Enel Green Power è condividere con le comunità locali i benefici che derivano dalla presenza di un impianto rinnovabile nel territorio. I cittadini residenti nei Comuni in cui sorgerà l’impianto di Enel Green Power potranno aderire in via preferenziale a Scelta Rinnovabile e beneficiare di un tasso più vantaggioso di remunerazione del finanziamento.

“Gli impianti rinnovabili – commenta Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power - sono uno strumento fondamentale per ridurre le emissioni di CO2 e combattere il cambiamento climatico, e soprattutto rappresentano un'opportunità di sviluppo economico e sociale del territorio e del Paese nel suo complesso. Con Scelta Rinnovabile vogliamo proporre una partecipazione attiva e concreta delle comunità locali e dei territori alla transizione energetica, favorendo la consapevolezza delle persone rispetto al proprio ruolo di protagonisti del cambiamento verso un modello sostenibile”.

Il programma è stato lanciato in Italia da Enel Green Power con un’iniziativa di finanziamento dell’impianto solare fotovoltaico che verrà realizzato a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, dove Enel Green Power sta realizzando una centrale rinnovabile con una potenza di 17 MW, che contribuirà ad evitare l'emissione in atmosfera di più di 11mila tonnellate di CO2 ogni anno, garantendo la fornitura di energia elettrica rinnovabile ad oltre 8.300 famiglie. A partire da oggi, i residenti di Poggio Renatico avranno diritto ad un periodo di tempo di due settimane, in esclusiva, per poter partecipare alla campagna di crowdfunding e, al contempo, avranno accesso a un tasso di remunerazione del finanziamento più alto. Dopo il periodo di esclusiva, la campagna di raccolta fondi resterà aperta un ulteriore mese a favore di tutti i cittadini del territorio nazionale interessati a partecipare al progetto.

Ogni progetto che partirà sui territori, dopo il periodo esclusivo riservato ai residenti, potrà avere la partecipazione di chiunque manifesti interesse, purché persona fisica maggiorenne residente in Italia, scegliendo liberamente in base alle proprie preferenze il valore del proprio investimento, da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 5.000 euro (nel caso di Poggio Renatico, per esempio, il rendimento è del 5,5% lordo annuo per i residenti e del 4,5% lordo annuo per i non residenti).

Per conoscere il progetto e aderire è possibile vistare la pagina https://www.enelgreenpower. com/it/paesi/europa/italia/ scelta-rinnovabile.

Enel Green Power®, all'interno del Gruppo Enel, sviluppa e gestisce impianti di energia rinnovabile in tutto il mondo ed è presente in Europa, Americhe, Asia, Africa e Oceania. Leader mondiale nell'energia pulita, con una capacità totale di circa 50 GW e un mix di generazione che comprende eolico, solare, geotermico e idroelettrico, Enel Green Power è in prima linea nell'integrazione di tecnologie innovative negli impianti di energia rinnovabile.