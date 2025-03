Emozioni, successi e passioni. Ingredienti del Galà dello sport. Premiati i campioni di ieri e di oggi

Le emozioni, i successi, la passione, ma più in generale i valori dello sport al servizio della beneficenza. Ecco gli ingredienti del successo dell’ottava edizione del Gran Gala dello Sport, organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Fair Play Menarini. L’evento, i cui proventi sono devoluti in beneficenza alla Misericordia di Castiglion Fiorentino, si è svolto all’insegna del ricordo di grandi campioni. Quello della memoria, infatti, è stato il filo conduttore di tutta serata, che è stata condotta da Matteo Marzotti e Romina Pierdomenico e che andrà in onda su Sportitalia questa sera alle ore 21. "Tante le edizioni del Gran Galà dello Sport fatte qui a Castiglion Fiorentino, siamo innamorati di questo territorio - ha detto Valeria Speroni Cardi della Fondazione Fair Play Menarini - a Castiglion Fiorentino ci lega il Fair Play, con le premiazioni ai grandi atleti che sono un modello di correttezza e un grande insegnamento per i giovani". La mentalità e l’umiltà di un campione del mondo del pugilato come Giovanni De Carolis, attuale direttore tecnico della Nazionale italiana di pugilato, che ha ricevuto il premio "D’Agata". Anna Nerelli, giovane promessa toscana, accompagnata sul palco da un ospite d’eccezione come Vincenzo Santopadre, ha ricevuto il premio "Federico Luzzi". Cristian Shpendi, giovane attaccante del Cesena in Serie B ha ricevuto il premio "Gianni Di Marzio", mentre Ciccio Graziani ha ricevuto il premio Beatrice ricordando Bruno e la moglie Gabriella, recentemente scomparsa. Quindi è stata la volta di Hristo Zlatanov che ha ricevuto il premio Bovolenta dalle mani di Federica Lisi che non ha voluto mancare all’appuntamento. Spazio quindi alle moto nel ricordo di Fabrizio Meoni con Alessandro Botturi, al calcio con Cesare Prandelli omaggiato con il premio Viciani, al ciclismo con Maurizio Fondriest che ha ricevuto il premio alla memoria di Alfredo Martini accompagnato sul palco da Daniele Bennati. E poi Matteo Marini insigniti del riconoscimento che porta il nome di Mario Sconcerti andando a chiudere con Gianluca Astaldi, giovane portiere del Parma che ha ricevuto il premio Paolo Rossi. "Ci tengo a ringraziare tutte e dieci le famiglie – ha detto il sindaco Mario Agnelli - per aver concesso, in ricordo di grandi personalità dello sport, questo tipo di celebrazione. Al Gran Galà dello Sport non celebriamo soltanto campioni affermati, ma anche i valori dello sport, di tutti gli sport, e quelli del fair play. E lo facciamo con lo spirito di destinare i proventi della serata alla Misericordia di Castiglion Fiorentino. Tutto questo – conclude il Sindaco - contribuisce a far sì che Castiglion Fiorentino diventi per una notte la capitale dello sport in Italia".