Emilia, la nuova centenaria. Si fa regalare tre libri per le festa di compleanno

BIBBIENA

Centenaria speciale a Soci. Emilia Macconi, originaria di Ortignano Raggiolo e che da tantissimi anni vive a Soci vicino alla figlia Rosanna, dice di aver superato i problemi più grandi della sua vita grazie al potere dei libri. Emilia non è stata una privilegiata nella vita, ma al contrario ha dovuto lottare molto tra lutti importanti e la presa in cura di un figlio che ha avuto bisogno di lei per tanto tempo. Sua figlia la definisce una donna "determinata che ha saputo trasformare il dolore in una spinta vitale".

Ad aiutarla a fare questa specie di magia positiva non sono pozioni o incantesimi, ma la lettura.

Emilia, come racconta la figlia, legge moltissimo tanto che, nel tempo, la lettura è diventata la sua medicina e il suo passatempo preferito. Per il suo centesimo compleanno, manco a dirlo, ha chiesto tre libri dei quali uno parla della condizione delle donne nell’immediato Dopoguerra. A lei che ha lavorato a Firenze come bambinaia quando era molto giovane e poi nei campi, come tanti in questo territorio, poi in famiglia, in una funzione essenziale di cura, la condizione della donna interessa molto.

"Mia mamma – dice la figlia Rossana – ha un abbonamento a un settimanale e oltre questo legge moltissimi libri e questo ormai da anni. Credo che la forza, oltre che le parole, per affrontare i suoi dolori, l’abbia trovata proprio nelle pagine scritte. Credo, inoltre, che sia questa lettura appassionata, a mantenerla lucidissima nonostante l’età e anche attiva: fa tutto da sola".

So.Fa.