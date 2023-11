Emergenza furti a Montevarchi. E arriva una task force

Arezzo, 10 novembre 2023 – Controlli speciali per prevenire il fenomeno dei furti a Montevarchi, con l'arrivo di una task force da Firenze. Questo quanto deciso a seguito di un colloquio tra il Sindaco Silvia Chiassai Martini e il Questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo,a seguito degli episodi segnalati negli ultimi giorni da alcuni cittadini presso alcune abitazioni ed esercizi commerciali. “Ringrazio il Questore che è prontamente è riuscita ad ottenere delle unità speciali da Firenze per effettuare controlli straordinari sul territorio nei prossimi giorni - ha detto Chiassai - Purtroppo la carenza cronica di personale delle Forze dell’ordine che si protrae ormai da più di 10 anni nel Valdarno e l’impossibilità per la Polizia Municipale di presidiare la città durante le ore notturne, potendo effettuare per contratto solo due turni serali a settimana fino a mezzanotte, pone un problema che ormai si protrae da molti anni". Al momento l’unica soluzione è stata quella di mettere in campo controlli speciali come effettuato più volte in passato e in tempi rapidi.

"Mi preme anche invitare i cittadini ad effettuare sempre denunce e segnalazioni in caso di furto alle Forze dell’ordine, l’unico modo per avviare un’indagine e provare a risalire ai responsabili, evidenziando anche che senza la segnalazione tutto ciò non mai è possibile", ha concluso Chiassai Martini. Uno degli ultimi episodi, che ha destato profondo sconcerto, risale al 6 novembre al parcheggio del centro Coop di Montevarchi. Vittima, un anziano di 80 anni. L’uomo, dopo aver fatto la spesa, stava rientrando nella sua auto. Quando ha aperto la portiera, comandata a distanza, è balzata all'interno dell'abitacolo una donna magra, carina, capelli mori e con accento straniero.

Seguendo una strategia ben precisa, ha iniziato a parlare, un mare di chiacchiere per distrarre la sua "vittima". Poi ha preso la mano del malcapitato, probabilmente per predirgli il futuro. Ma invece di "leggere il palmo" gli ha sfilato i tre anelli, tra cui la fede nuziale, a cui era molto affezionato. Una volta raggiunto l’obiettivo, la donna se l’è svignata rapidamente. In un primo momento l'uomo non si è accorto del furto, ha acceso il motore dell'auto e ha fatto rientro a casa. Ma durante il tragitto, con le mani sul volante, ha visto che gli anelli non c'erano più. A quel punto ha avvertito uno dei figli ed è stata fatta regolare denuncia alla compagnia dei Carabinieri di San Giovanni Valdarno, che ha avviato le indagini.