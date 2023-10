Elezioni, Vignini apre la strada. Via agli incontri tra la gente: "Pronti a stringere alleanze"

Acque ancora agitate nelle compagini politiche cortonesi in vista delle amministrative 2024 sia tra le fila del centro destra sia in quelle di centro sinistra. Nessuno esce ufficialmente allo scoperto in attesa, probabilmente delle mosse dell’avversario. Si cerca unione, ma gli animi non sono affatto tranquilli. Da una parte c’è il sindaco uscente Luciano Meoni che in questi mesi non ha incassato il benestare unitario per un secondo mandato dagli attuali alleati di centro destra (in particolare quello di Fratelli d’Italia), ma starebbe tentando il tutto per tutto per riuscire a ricompattare su di sé la fiducia. Un tentativo, che qualora fallisse, lo porterebbe, anche verso la strada di una ricandidatura in autonomia sotto il cappello della sua lista civica "Futuro per Cortona".

Ma i mal di pancia non mancano nemmeno nel centro sinistra dove un’unità di intenti non sembra affatto scontata. Il Partito democratico resta attendista. Al momento l’unico davvero uscito allo scoperto è l’ex sindaco Andrea Vignini che non ha fatto mistero di volersi mettere a disposizione. Dopo qualche mese di stallo, in attesa proprio di qualche decisione degli alleati, Vignini, che guida un gruppo politico e civico eterogeneo formato dalle anime di Cortona Civica, Il Pungiglione e il Movimento 5 Stelle, cerca di dare un’accelerata al dibattito interno aprendo le energie alla popolazione. Il prossimo 13 ottobre alle ore 21 nella sala civica di Mercatale, infatti, partirà la campagna di ascolto dei cittadini. "La nostra intenzione è quella di essere il fulcro e i promotori di una grande alleanza tra tutte le forze progressiste che si oppongono all’attuale maggioranza", ricorda Vignini che però non gira troppo intorno alla questione. L’invito lo rivolge soprattutto al pd "che sappiamo aver iniziato una discussione al proprio interno rispetto agli assetti della coalizione futura". L’ex sindaco ricorda anche la posizione delle tre anime che oggi rappresenta: "assolutamente unitaria, perché non poniamo veti su nessuna forza politica o movimento". Ma c’è un ulteriore guanto di sfida che il gruppo lancia nel centro sinistra. "Non poniamo veti nemmeno su eventuali candidati. L’unica cosa che chiediamo come condizione per poter avviare un dialogo e stringere un’alleanza è che qualora vi siano più aspiranti alla carica di sindaco si proceda con primarie aperte". Nel frattempo, Vignini e i suoi promettono di non stare a guardare e di proseguire la campagna di ascolto anche in altre frazioni del territorio certi che "sia d’ausilio per la formazione di un programma elettorale comune".