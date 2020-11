Arezzo, 29 novembre 2020 - E' l'effetto Chiara Ferragni. Colei che ha inventato il concetto di imprenditrice digitale, caso di studio anche per la Harvard Business School, nonché l’influencer italiana più famosa al mondo, ha anche il potere di far letteralmente volare la borsa. Così da quando il suo nome è stato accostato a quello di Monnalisa i titoli dell’azienda aretina leader nel settore del childrenswear di alta gamma e quotata all’Aim, il mercato alternativo di capitale di Borsa italiana, sono schizzati. Chiara Ferragni infatti qualche giorno fa ha siglato una licenza per il fashion bimba da 0 a 10 anni con Monnalisa, il brand di Arezzo fondato e presieduto da Pietro Iacomoni. Grazie a questa partnership lo storico brand aretino di abbigliamento per l’infanzia avrà nuova visibilità. La prima collezione bimba 0-10 anni sarà quella dell’inverno 2021-2022.

E appena è stata ufficializzata la partnership, Monnalisa in borsa è salita del 23% per poi in un paio di giorni dall’accordo commerciale, vedere il titolo salire addirittura del 39,71%, a 5.7 euro. Così se ancora non è stato svelato il nome della bimba che nascerà nei primi mesi del nuovo anno (Chiara Ferragni è alla seconda gravidanza dopo aver avuto col marito Fedez il piccolo Leone), di sicuro c’è che vestirà Monnalisa. E’ la stessa Chiara Ferragni nelle sue stories visualizzate ogni giorno da milioni di followers sparsi per il mondo a ripostare i titoli delle riviste specializzate che parlano dei picchi raggiunti dal titolo aretino.

“L’accordo sulla moda per bambine con Monnalisa è un ulteriore passo per lo sviluppo globale del mio brand. La realtà toscana è l’eccellenza mondiale nel kidswear di alta gamma” aveva spiegato l’influencer. Effetto Ferragni e stessa sorte in questi giorni anche per Aeffe spa di San Giovanni in Marignano, azienda fondata da Alberta Ferretti e dal fratello Massimo Ferretti, oggi presidente, specializzata nella produzione e distribuzione globale di intimo e beachwear. Così mentre la sua personale linea Chiara Ferragni Collection continua la scalata del successo, anche i titoli in borsa delle aziende con cui l’imprenditrice digitale ha stretto importanti accordi di licenza volano letteralmente. L’obbiettivo dell’influencer infatti era quello di affiancarsi a partner validi per produrre intimo e abbigliamento beachwear da una parte e moda bambina come nel caso di Monnalisa dall’altra. E questa partnership ha fatto notevolmente salire, in pochissimo tempo, il valore dei titoli in borsa. L’accordo per cinque anni tra il colosso della moda bimbo aretino e l’imprenditrice digitale è stato annunciato una manciata di giorni fa e la prima collezione, che sarà presentata tra qualche settimana, sarà quella autunno-inverno 2021-22.

E se per l'Amministratore Delegato di Monnalisa, Christian Simoni, l'accordo con la Ferragni rappresenta "un’occasione senza precedenti per declinare tutta la nostra expertise - creativa, produttiva, commerciale, distributiva - avvalendosi di importanti economie di scala", l’obiettivo del patron di Monnalisa Piero Iacomoni è raggiungere grazie ai followers dell’influencer più famosa (attualmente la seguono su Instagram in 22 milioni), altrettanti milioni di utenti in ogni angolo del mondo allargando così il proprio target di clientela. Grazie a questa fortunata svolta digitale infatti, i vestiti aretini Monnalisa andranno a braccetto con il marchio iconico con l'occhio fondato dall'influencer di fama mondiale e saranno in vendita nei 500 negozi dell’azienda in giro per il mondo e anche online, la vetrina per eccellenza e il mercato in cui sa muoversi meglio la Ceo e Creative Director di Chiara Ferragni Collection.