Edificio Asl nel degrado in via Guadagnoli: "La minaccia piccioni" L'edificio dell'Asl in via Guadagnoli è in condizioni pessime: i piccioni la fanno da padroni e i loro escrementi sono ovunque. Pericolo per la salute pubblica e giardinetti sempre pieni di piccioni, probabilmente alimentati da qualcuno.