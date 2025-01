Eden, dopo il crowdfunding arriva la "tessera sostenitore 2025"

Tante iniziative per gli appassionati di cinema più affezionati alle sale cittadine. Dopo il crowdfounding a sostegno del cinema aretino di via Guadagnoli dal titolo "Non ci resta che piantere" che ne ha scongiurato la chiusura, arrivano adesso "Le tessere sostenitore 2025" dell’Eden. In vendita presso la biglietteria del cinema durante gli orari di apertura della sala al costo di 25 euro permetteranno di accedere al cinema per tutto il 2025 con ingresso ridotto €6,50 "e di avere una prelazione di acquisto sui nostri eventi", dicono i titolari. Così dopo la campagna di raccolta fondi per salvare la storica sala cittadina, adesso è possibile continuare a sposare la causa dell’Eden anche per il 2025 con la tessera sostenitore.

Non solo il cinema Eden, anche la multisala Uci di via Turati premia i frequentatori più assidui. Cinefans Maxi è la nuova carta prepagata che Uci Cinemas dedica agli appassionati del grande schermo che vogliono un’esperienza cinematografica di altissimo livello, grazie alla qualità che solo le sale del Circuito Uci Cinemas sanno garantire. Cinefans Maxi offre cinque ingressi, utilizzabili nei tre mesi successivi all’acquisto, per tutti gli spettacoli in 2D e 3D in programmazione dal lunedì alla domenica nelle multisale del Circuito, compresi quelli proiettati nelle sale iSense, ScreenX e IMAX, all’incredibile prezzo di 45 euro. La card, disponibile online sul sito www.shop.ucicinemas.it e alle casse del multisala, può essere utilizzata da soli o in compagnia di famigliari e amici. Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala del Circuito, tramite App gratuita di Uci Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it.

I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –Fila+Film Per maggiori informazioni visitare il sito dell’Uci.