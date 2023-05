Economia civile e sostenibilità Lunedì l’incontro

Sostenibilità, esperienze e soluzioni per praticare un’economia civile nei territori: questo il tema centrale dell’incontro organizzato dalla Fondazione Progetto Valtiberina in collaborazione con CasermArcheologica dal titolo "Soluzioni Civili. L’economia civile: cos’è e perché produce valore", in programma lunedì 15 maggio alle ore 18 nella sede di CasermArcheologica a Sansepolcro. L’incontro sarà dedicato all’analisi del libro dell’ufficio nazionale economia civile di Legambiente "Soluzioni civili. Praticare economia civile nei territori", a cura di Lorenzo Barucca, Alessio Di Addezio e Carlo Andorlini, attorno al quale dialogheranno Marta Pasqualini(nella foto), direttrice generale della Fondazione Progetto Valtiberina; Carlo Andorlini dell’ufficio nazionale economia civile di Legambiente; Lisa Lorusso di Pacini editore, Marco Vignali dio Consorzio Coob e Laura Caruso di CasermArcheologica. Il libro è stato presentato la scorsa settimana nella sala conferenza di Montecitorio a Roma. Strumento fondante per ottenere una reale sostenibilità ambientale e sociale è - secondo il parere degli autori - l’economia civile, definita "alternativa alla deriva valoriale capitalista". In questo senso centrale e paradigmatico è il racconto della nascita dei distretti dell’economia civile, ecosistemi territoriali orientati verso lo sviluppo sostenibile che riuniscono imprese profit, terzo settore, cittadini, pubblico e agenzie formative. Assieme a pagine dense di riflessioni e analisi sul presente e su un ideale futuro, il volume presenta altre concrete esperienze realizzate in diversi Comuni e aree di molte regioni italiane.