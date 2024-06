Ecco la nuova giunta di Sergio Chienni a Terranuova

Arezzo, 28 giugno 2024 – Domani alle 9,30, a Terranuova, si terrà il primo consiglio comunale della nuova legislatura. E in queste ore è stata ufficializzata la squadra che affiancherà Sergio Chienni in questi cinque anni. Il vicesindaco sarà Massimo Quaoschi, che mantiene le stesse deleghe del mandato scorso: bilancio, finanze, patrimonio, organizzazione e risorse umane, efficienza amministrativa, servizi demografici, società partecipate. Riconfermata la presenza in giunta di Luca Trabucco, che si occuperà ancora di urbanistica, edilizia e ambiente; presente anche l’assessora Sara Grifoni, con deleghe a istruzione, cultura, promozione del territorio e turismo. Due i nuovi ingressi: Giulia Bigiarini ricoprirà l’incarico di assessora alle politiche sociali e welfare, inclusione e pari opportunità, politiche per la casa. Nata e cresciuta a Terranuova, educatrice professionale con 15 anni di attività verso l’infanzia e l’inclusione, è alla sua prima esperienza amministrativa. Federico Tognazzi, già consigliere comunale nel precedente mandato amministrativo, avrà le deleghe alle manutenzioni, politiche energetiche, innovazione tecnologica, mobilità, caccia e pesca, rapporti con il Consiglio Comunale. Lavora come tecnico di rete ed è molto impegnato nel mondo dell’associazionismo sportivo.

Il Sindaco Chienni trattiene le deleghe riguardanti l’attuazione del programma, Opere pubbliche, Attività produttive, Viabilità, Sanità, Protezione Civile, Polizia Municipale, Sicurezza Urbana, Sport, Commercio e Comunicazione. “Con questa nuova squadra – ha dichiarato il primo cittadino – ci mettiamo a lavoro, con impegno e passione, per rendere operativi i punti programmatici con cui ci siamo presentati davanti alla cittadinanza. Vogliamo ripagare la fiducia che cittadine e cittadini hanno riposto in noi; il nostro impegno sarà a servizio della nostra comunità, lavorando con dedizione e senso di responsabilità. La giunta che mi affiancherà durante questo mandato – ha aggiunto il primo cittadino – è espressione del nostro tessuto sociale e opererà per consolidare Terranuova come una comunità dinamica e solidale. È mia intenzione nei prossimi mesi coinvolgere i consiglieri comunali nell’esercizio di deleghe specifiche, utili a rivolgere una adeguata attenzione a tutti gli aspetti della vita della nostra comunità”