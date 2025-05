Ecco il Polifonico. Focus su Palestrina al festival dei cori

Il Polifonico, il festival internazionale di musica corale più longevo d’Europa, arriva da Arezzo con l’edizione 2025 dal 20 al 24 agosto, trasformando la città nella capitale mondiale della polifonia con concerti, convegni, masterclass e il 73° Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”, evento di riferimento per la coralità mondiale.

Un’edizione speciale che celebra i 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594), a cui sarà dedicata una sezione monografica del concorso e un programma inaugurale d’eccezione, curato dall’Ensemble De Labyrintho. Come da tradizione, il concorso ospiterà cori provenienti da tutto il mondo che si sfideranno nelle sezioni obbligatoria, sacra, profana, popolare e, quest’anno, monografica su Palestrina.

A valutare le esibizioni una giuria internazionale di altissimo profilo composta da Bengt Ollen (Svezia), Martin Berger (Germania), Fabiana Noro (Italia), Maria Guinand (Venezuela), Wang Jun (Cina), Walter Testolin (Italia) e László Norbert Nemes (Ungheria).

Da non perdere l’evento speciale di mercoledì 20 agosto, alle 21 alla Basilica di San Domenico, il festival sarà inaugurato dal concerto dell’Ensemble De Labyrintho diretto da Walter Testolin, con un programma interamente dedicato a Palestrina: un omaggio solenne e raffinato a uno dei padri della musica sacra europea.

La manifestazione è organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo; la direzione artistica è di Luigi Marzola. Non solo concorso: da segnalare tra gli eventi collaterali la masterclass per gli studenti della Scuola Superiore per Direttori di Coro, condotta da Walter Testolin con la collaborazione dell’Ensemble De Labyrintho (20–21 agosto), la tavola rotonda su Palestrina con la partecipazione di esperti internazionali, in programma sabato 23 agosto, uno study tour dedicato agli studenti di direzione, che seguiranno tutte le fasi del concorso affiancando la giuria in un percorso di analisi e confronto.

E ancora il 40° Festival Internazionale di Canto Popolare, atteso appuntamento serale del 23 agosto alla Fortezza offrirà un’esperienza immersiva nella tradizione corale e folklorica, con la partecipazione di cori ospiti rappresentativi di culture vocali autentiche.