Ecco il calendario di serie D. Montevarchi-Sangiovannese l’8 ottobre

Arezzo, 04 settembre 2023 – La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato questa mattina il calendario di serie D girone E, del quale fanno parte tre squadre valdarnesi: Montevarchi, Sangiovannese e Figline. Si parte domenica 10 settembre e si chiuderà il sipario il 5 maggio 2024. Ecco la programmazione dei derby:

MONTEVARCHI-SANGIOVANNESE Domenica 8 ottobre ore 15,00 SANGIOVANNESE-MONTEVARCHI Domenica 4 febbraio ore 14,30 FIGLINE-MONTEVARCHI Domenica 15 ottobre ore 15,00

MONTEVARCHI-FIGLINE Domenica 11 febbraio ore 14,30

FIGLINE-SANGIOVANNESE Domenica 16 novembre ore 14,30 SANGIOVANNESE-FIGLINE Domenica 07 aprile ore 15,00

Esordio in casa per il Montevarchi, che domenica prossima al Brilli Peri ospiterà il Seravezza Pozzi. La Sangiovannese sarà invece impegnata sul campo del Ghiviborgo. Il Figline farà il suo esordio sul terreno del Real Forte Querceta, mentre trasferta terribile per il Sansepolcro a Grosseto. Per gli azzurri esordio tra le mura amiche il 17 settembre con il Mobilieri Ponsacco. Per il Figline prima al Del Buffa il 17 con il Ghiviborgo, per il Vivi Altotevere con l’Orvietana. Altre gare interessanti: Grosseto-Sangiovannese e Montevarchi-Poggibonsi il 22 ottobre, Figline-Grosseto la settimana successiva, Montevarchi-Livorno il 26 novembre, Livorno-Figline la settimana successiva, Sangiovannese-Livorno il 10 dicembre, Poggibonsi-Sangiovannese sette giorni dopo, Grosseto-Montevarchi all'ultima giornata di andata, il 20 dicembre, prima della sosta di Natale.

Insomma, un campionato che si preannuncia davvero interessante per le valdarnesi, con molte sfide di campanile. Saranno infatti ben 16 le società toscane, due le umbre. Nel Granducato rimangono fuori dal girone E solo Aglianese, Prato, Certaldo e Pistoiese, inserite nel raggruppamento con le emiliane e le romagnole. Per il resto sarà una sfida tra corregionali, una dietro l'altra, con avversari di blasone come Grosseto e Livorno e storici come Poggibonsi e Sansepolcro.

IL GIRONE E DI SERIE D

ORVIETANA

SPORTING TRESTINA

AQUILA MONTEVARCHI

CENAIA

FIGLINE

FOLLONICA GAVORRANO

GHIVIBORGO

GROSSETO

LIVORNO

MOBILIERI PONSACCO

PIANESE

POGGIBONSI

REAL QUERCETA

SAN DONATO TAVARNELLE

SANGIOVANNESE

SERAVEZZA

TAU ALTOPASCIO

VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO T

Torna dopo molti anni anche il derby tutto aretino tra le valdarnesi e il Sansepolcro. Il 5 novembre la prima sfida al Fedini con i bianconeri. Il ritorno al Buitoni il 10 marzo 2024. Il 17 dicembre i biturgensi renderanno visita al Montevarchi. La gara di ritorno il 28 aprile, penultima di campionato.