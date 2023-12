Ecco gli unguenti biblici. Le speziali del monastero

di Fiamma Domestici

Sono da poco rientrate dalla Provenza, dove nell’Hostellerie di Sainte Baume, a pochi passi dalla grotta dove visse per oltre trenta anni Maria Maddalena, i loro unguenti biblici vanno a ruba tra i pellegrini che sostano sulle tracce di Maria di Magdala, della quale da secoli si venera il culto.

Fra i tanti riconoscimenti ricevuti, anche il Premio Perseo come espositore più apprezzato dal pubblico alla mostra "Artigianato e Palazzo", che si è tenuta nel settembre scorso al Giardino Corsini a Firenze. Sono le domenicane del monastero di Santa Maria della Neve e San Domenico a , fondato nel 1568, centro di spiritualità e preghiera ma anche fucina di laboriosità, cultura letteraria e artistica, come testimonia la sala che custodisce tante opere d’arte provenienti dal vecchio convento e dai monasteri di San Domenico di Querceto a Sesto Fiorentino e di Santa Maria Novella di Arezzo, unitisi al convento casentinese a partire dal 2009.

Una vita fatta di ascolto, silenzio e preghiera ma anche di attività grazie al lavoro delle quindici sorelle (fra le quali due indiane, un’irachena e una polacca) che nell’antica spezieria del convento producono e confezionano, con un packaging raffinato ed esclusivo, prodotti per la cura della persona e dell’ambiente, tramandando un’arte e una sapienza passata di mano in mano.

"Lavoriamo con le piante del nostro orto botanico e che troviamo nel territorio creando prodotti che profumino delle fragranze dei nostri boschi e dei nostri giardini, trasmettendo anche le atmosfere di pace e serenità della nostra bella vallata", spiega suor Giovanna.

"Indossare un profumo alla rosa vuol dire profumare di rosa, mettere una fragranza alla ginestra vuol dire camminare tra i cespugli di ginestre che fioriscono in Casentino".

Si fa portavoce dei principi fondanti dell’ordine domenicano, il lavoro della spezieria comprende una vasta gamma di prodotti in continua espansione commercializzati on line e attraverso una cinquantina di rivenditori: profumi, creme corpo, shampoo doccia, saponi profumati, essenze per ambiente, balsami, scrub. Prima fra tutti l’Acqua del Casentino e la novità assoluta gli unguenti della Bibbia.