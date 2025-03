Ecco "Eternal Epilogue". Il viaggio del dj Parrini

Dalla tech house alla techno, il viaggio di Luca Parrini nasce ad Arezzo e conquista l’Italia e oltre. DJ, produttore, remixer e A&R di Retroscena Records, Parrini è tornato con forza sulla scena dal 14 marzo con "Eternal Epilogue", un singolo travolgente dal titolo evocativo che segna un cambio di genere e il suo ingresso ufficiale nel mondo della techno. Suoni esplosivi, un ritmo serrato a 144 BPM e un tocco cinematografico danno vita a un’esperienza intensa. "Un lavoro che rappresenta la mia visione e la mia ricerca sonora, costruito con cura per coinvolgere e sorprendere", racconta l’artista.

Parrini ha iniziato la sua carriera musicale ad Arezzo, dove ha affinato il suo talento nei locali più noti della scena underground: "Ho iniziato a suonare nelle discoteche circa dieci anni fa", racconta. Dai primi passi al Karisma Beat Klub di Monte San Savino e al Dolceverde di Castiglion Fibocchi, si è costruito un bagaglio di esperienza che lo ha portato a esibirsi nei club più esclusivi della musica techno. Negli ultimi due anni ha girato l’Italia e si è spinto fino all’Europa.

Tra le date più significative ricorda quelle al Malaga Sin City di Milano, al Riot Scampia di Napoli e al Mission London di Tottenham, nel cuore della capitale britannica. Inoltre, è presenza fissa almeno due volte al mese al Downtown Club e al Fabrik Club di Perugia. Il prossimo appuntamento sarà il 21 aprile al Cromie Disco di Taranto, la discoteca più grande e famosa del Sud Italia.

L’amore di Parrini per la musica affonda le radici nell’infanzia, quando, spinto dai genitori, iniziò a suonare la tromba. Uno strumento che lo ha accompagnato fino ai 15 anni, prima della svolta decisiva: "Ero a Le Mirage, a Monte San Savino e si esibiva 00 Zicky. Mi ha colpito talmente tanto che il giorno dopo mi sono svegliato e ho detto: voglio fare quello che fa lui. Ed è strano pensando che fino ad allora non avevo mai considerato la musica elettronica", racconta. Da quel giorno, la techno e la scena dei club sono diventate il suo mondo.

La nuova traccia "Eternal Epilogue" pubblicata da Retroscena Records è già disponibile su tutte le piattaforme e sta ottenendo un ottimo riscontro. "È stata scaricata e supportata da numerosi DJ già in fase promozionale. "Un lavoro che rappresenta la mia visione e la mia ricerca sonora, costruito con cura per offrire un’esperienza intensa", aggiunge. Il brano si distingue per un sound travolgente e un tocco cinematografico, enfatizzato da un monologo in italiano che nel breakdown recita proprio le parole da cui prende il titolo: "Eterno Epilogo".

Sofia Zuppa