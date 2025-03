"Ecco come proteggersi e utilizzare bene i social"

Di cosa si occupa esattamente la Polizia Postale? "Si occupa di reati legati all’uso improprio dei mezzi digitali soprattutto pedopornografia online, stalking, molestie e minacce sui social network".

Quali e quanti sono gli aspetti positivi e negativi dei social? "Tanti gli aspetti sia negativi che positivi, il più pericoloso è che se si pubblicano foto o video possiamo essere derisi e polemizzati, il più importante tra quelli positivi è la possibilità di utilizzarli come strumento di comunicazione con il mondo".

Quali sono i pericoli di postare le nostre foto o video? Postare foto di vacanze, ad esempio, o dati personali, ci mette a rischio di commenti negativi, che ci possono ferire, alla possibilità di essere avvicinati da malintenzionati e pedofili ma può anche fornire informazioni utili a ladri che le possono usare per compiere furti nelle abitazioni vuote: è per questo auspicabile utilizzare siti sicuri".

Si possono pubblicare foto di altre persone senza permesso? "Pubblicare foto o video senza l’autorizzazione del soggetto interessato non è consentito e l’interessato può chiederne la rimozione, denunciare il responsabile e chiedere un indennizzo".

Come proteggersi? "La soluzione alla domanda non è evitare l’utilizzo della tecnologia ma usarla in modo consapevole e proteggendosi. Quando si entra in una piattaforma social e metti un like a post, foto, video lasci delle tracce, il link più affidabile è https//:."