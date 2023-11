Ecco come cambia il centro storico. Un investimento da cinque milioni

SANSEPOLCRO

Rigenerazione urbana del centro storico di Sansepolcro: inizieranno lunedì 27 novembre i lavori rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il primo cantiere – come già anticipato – sarà aperto in via Piero della Francesca, dove la pietra sostituirà le piastrelle in porfido e vi rimarrà fino al 30 aprile, per cui la strada in questione sarà interdetta alla circolazione veicolare, anche se verrà mantenuto il transito pedonale. Non si toccheranno in questo periodo piazza Torre di Berta, piazza Dotti e piazza Santa Marta, né il tratto di via XX Settembre sul versante di Porta Romana, per venire incontro alle esigenze dei commercianti e dei biturgensi in vista delle festività. Ma il pacchetto di interventi non si ferma certo qui: dall’arco di Porta Fiorentina fino a Porta Romana passando per i viali Vittorio Veneto, Alessandro Volta, Antonio Pacinotti e Barsanti, verrà creata all’esterno delle mura la pista ciclopedonale con tanto di fascia verde di rispetto, ma una delle novità salienti è costituita dal rifacimento completo di Porta del Ponte: sul largo, sarà ricreata una gradevole piazzetta per rendere migliore questo accesso all’interno del vecchio nucleo cittadino.

E se a Porta Fiorentina verranno interrati i vecchi bagni pubblici diurni in cima al parcheggio, con conseguente riallestimento di nuovi servizi igienici, sul versante di Porta Romana sarà allargato il parcheggio di viale Barsanti più conosciuto come "Il pallone", trattandosi di una fra le aree più critiche: si trova infatti a ridosso del villaggio del Campaccio, quello della primaria e delle medie superiori e la popolazione scolastica è aumentata.

"Una data storica per Sansepolcro: stanno per partire cinque milioni di euro di lavori, ottenuti tramite un bando del Pnrr che – dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi – l’amministrazione comunale ha deciso, tra le tante alternative, di investire nel centro storico per dare lustro alla nostra città".

Il finanziamento ottenuto permetterà di intervenire con un profondo restauro in alcune aree cittadine che da anni presentano condizioni di degrado. "Il grande impegno – conclude l’assessore Marzi – continua con i fatti concreti che verranno dimostrati a seguito dell’imponente lavoro che rinnoverà il volto di Sansepolcro".