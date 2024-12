Eccellenza Toscana: Castiglionese sfida Lastrigiana per il titolo di campioni d'inverno

Dopo gli anticipi del sabato con le gare Antella-Foiano che è finita con un secco 3-0 e Colligiana-Sinalunghese conclusasi 1-0, si completa il quadro della penultima d’andata nel girone B di Eccellenza Toscana.

La capolista Castiglionese ospita, sul neutro della Maestà del Sasso di Cortona, la Lastrigiana. Alla luce dei risultati del sabato, con una vittoria i ragazzi di Fani conquisterebbero matematicamente il titolo di campioni d’inverno con un turno d’anticipo. I fiorentini si trovano in piena zona playout e l’occasione è ghiotta per i gialloviola per consolidare il primato. Cinque successi nelle ultime sei giornate per Falomi e compagni: il trend è positivo e non va fermato proprio adesso. C’è piena convinzione nelle proprie possibilità: anche nell’ultimo turno la squadra ha dimostrato di crederci fino alla fine e di non mollare mai.

Impegno casalingo anche per la Baldaccio Bruni di Mario Palazzi. Allo stadio Zanchi di Anghiari arriva il Signa che ha tre punti in più in classifica rispetto ai biancoverdi. L’obiettivo è l’aggancio a quota 17 così da uscire anche dalla zona calda. È una sfida delicata dove sono in palio punti pesanti.

Match ad alta quota quello tra Rondinella e Affrico. In palio ci sono punti pesanti per la zona playoff. Stesso dicasi nell’altra partita tutta fiorentina tra Scandicci e Grassina dove ci si gioca un piazzamento nobile. Non è da meno anche l’incrocio tra Valentino Mazzola e Sport Club Asta, entrambe a ridosso delle posizioni di vertice. Tre partite che sono tutte scontri diretti.

Completa il programma della domenica Fortis Juventus-Lanciotto Campi. Novanta minuti tra due formazioni che hanno tremendamente bisogno di un risultato pieno per rilanciare la propria classifica.