Eccellenza, Testini torna in panchina

La sconfitta nel derby, o per meglio dire spareggio salvezza anticipato, in casa del Foiano ha fatto registrare a distanza di pochi giorni un vero e proprio ribaltone in casa Sinalunghese. Il tecnico Andrea Benedetti, arrivato lo scorso ottobre, ha deciso infatti di fare un passo indietro e ieri la società rossoblù ha ufficializzato le dimissioni del tecnico, aretino d’adozione con un passato tra Baldaccio Bruni e Sangiovannese. Al suo posto ecco un altro aretino: la società ha raggiunto l’accordo con Enrico Testini, ex Cortona, Chiusi e San Quirico, passando poi per l’Asta e quindi alla Sansovino con cui il primo anno ha raggiunto i playoff e che in questa ultima stagione ha guidato fino alla terza giornata nel torneo di Promozione. Adesso il salto in Eccellenza tra le fila della Sinalunghese con l’obiettivo di riuscire a mettere insieme una rimonta importante in chiave salvezza, anche passando dai playout.

Un compito non semplice visto che i rossoblù sono ultimi appaiati alla Fortis Juventus, ma dal canto loro con una classifica cortissima visto che a 21 punti c’è il Foiano, a 23 l’Antella, a 25 il Lanciotto e a quota 28 il Grassina nel primo posto utile per la salvezza senza. Il debutto di Testini sarà in casa contro la Rondinella Marzocco domenica alle 14.30. Intanto la delegazione provinciale della Lnd ha ufficializzato la data per la finale della coppa di Terza categoria. Pietraia e Faellese si affronteranno mercoledì a Badia al Pino.