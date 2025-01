Eccellenza casentinese a Pitti. Basagni: "Contesto complicato ma Miniconf è in prima linea"

Eccellenze del Casentino a Pitti Bimbi con progetti innovativi. La Miniconf, azienda che opera da 52 anni ad Ortignano Raggiolo, partecipa alla fiera alla Fortezza da Basso a Firenze, diventata ormai punto di riferimento per il kidswear internazionale. La ditta casentinese fondata nel 1973 e guidata dal presidente Giovanni Basagni (nella foto col figlio Leonardo) è a Pitti Bimbo con tutti i suoi marchi: Sarabanda, Minibanda e iDO e le licenze Ducati e Roy Roger’s Kids. E qui lancia sul mercato internazionale il progetto "Infinite Love", dedicato appunto alla durabilità dei capi come impegno verso l’ambiente e le giovani generazioni. La campagna arriverà al cliente finale attraverso i brand aziendali iDO e Sarabanda con attivazioni dedicate. L’impegno nei confronti della durabilità dei capi parte da lontano, in quanto elemento centrale della politica di sostenibilità portata avanti dall’azienda: capi più duraturi limitano spreco e inquinamento.

Per centrare questo obiettivo in ogni stagione è prevista un’attività di monitoraggio su una selezione di capi, finalizzata a valutarne qualità e durabilità. All’analisi di laboratorio Miniconf affianca una ricerca sul campo, che coinvolge gruppi di famiglie a target. È stato inoltre attivato un piano pluriennale di audit ambientali e sociali dei fornitori Miniconf, affidato ad una società esterna accreditata a livello internazionale Bureau Veritas. "La nostra presenza alla centesima edizione di Pitti Immagine Bimbo - dice Giovanni Basagni presidente e fondatore di Miniconf - conferma un legame consolidato nel tempo con l’unica manifestazione internazionale per il nostro settore. Dopo 52 anni di storia aziendale, ci troviamo ad affrontare un contesto di mercato e geopolitico incerto e complesso, dove pesano in particolar modo le guerre in corso e il calo demografico. Non per questo abbiamo smesso di credere nel futuro e di conseguenza di investire sui nostri progetti". Miniconf è anche membro di Better Cotton Initiative, la più grande organizzazione no profit del mondo che lavora per garantire un futuro più sostenibile, per le persone e per l’ambiente, nel settore del cotone.

Locale e globale sono i due orizzonti sui quali Miniconf ha costruito il suo progetto imprenditoriale in questi 52 anni: sempre salda alle radici rappresentate dal suo territorio, da cui nascono i valori che parlano di rispetto per i bambini e le bambine e per l’ambiente. Valori che vengono portati nel mercato globale tramite i propri brand.