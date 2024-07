E’ qui la festa? Jovanotti a sorpresa. Un assaggio del beach party 2025

CORTONA (Arezzo)

Jovanotti sul palcoscenico della sua amata Cortona? Manca davvero poco per scoprirlo.

Le voci si rincorrono ormai da settimane e più di un segnale è stato colto anche dalle stories di Instagram dell’artista. Domani sera Lorenzo Cherubini potrebbe chiudere in bellezza la prima edizione del Cautha Summer Fest in programma già da oggi in piazza Château-Chinon a Camucia di Cortona.

Condizionale d’obbligo, visto che la produzione del cantante non conferma ufficialmente, ma la sua presenza è più che attesa. Il motivo è semplice: Lorenzo ha un bel legame con i giovanissimi organizzatori dell’associazione Cautha, una sessantina di ragazzi under 25 capitanati da Iacopo Mancini, che in appena tre anni hanno dato vita ad iniziative culturali nel territorio degne di nota.

Tiene molto a loro e in più occasioni li ha esaltati e incoraggiati. Forte di questo legame, Jovanotti, proprio in occasione del Cautha Summer Fest, ha permesso di far arrivare in terra cortonese il progetto "Sbam! from Jova Beach Party" il format dj che lo ha accompagnato in giro per l’Italia e che sta allietando l’estate nelle principali località di mare. Da qui, alla sua presenza alla serata, il passo sarebbe breve.

In questi giorni l’artista è a Cortona, insieme ad alcuni suoi fidati collaboratori, per lavorare alla messa a punto di nuovi brani e alla maratona live che lo attende nei palazzetti nel 2025. La serata di domani potrebbe essere uno spensierato diversivo anche per lui, fermo da molti mesi a causa dell’incidente in bici, per tornare a fare festa su un palcoscenico e abbracciare il pubblico.

La sua voglia di tornare a suonare è tanta. Appena un mese fa il Jova nazionale non aveva resistito al richiamo del palco e grazie all’invito dell’amico e produttore americano Rick Rubin aveva regalato al pubblico una performance applauditissima al Festival of The Sun nella bella cornice del borgo senese di Casole d’Elsa. Ora l’occasione è proprio a due passi da casa sua, nella sua amata città. L’ultima occasione in cui regalò un cameo a Cortona è stato lo scorso anno durante la prima edizione del Cortona Comics con un duetto con Tananai. Nulla trapela sulla scaletta della serata. La musica comincerà a girare dalle ore 18 fino a tarda notte. Per l’occasione la piazza cortonese si è trasformata: 400 metri quadrati di spiaggia, giochi d’acqua, gonfiabili colorati e palcoscenico delle grandi occasioni.

Il via al festival già da questa sera. Sul palcoscenico salirà il cantante Chiello diventato celebre con il gruppo Fsk e la hit "Quanto ti vorrei", seguito dalla musica di Indie Power.