È Natale anche a Marciano. Le iniziative

Anche Marciano della Chiana sfodera il suo calendario natalizio pronto ad accogliere residenti e visitatori con una serie di iniziative. Cuore delle iniziative la la Torre di Marciano, simbolo della storia e della comunità, che si animerà di musica, cultura e momenti di festa. Non mancheranno le luci, i mercatini e le sorprese che coinvolgeranno anche le frazioni di Badicorte e Cesa, immerse nell’atmosfera natalizia con addobbi che impreziosiranno ogni angolo. Le festività hanno preso il via con un momento simbolico e carico di emozione: i bambini della scuola di Marciano, insieme alle loro famiglie, hanno fatto festa nella rinnovata Piazza Fanfulla dove non è mancata la tradizionale accensione dell’albero. La Torre di Marciano sarà poi protagonista il 15 dicembre con l’OpenDay organizzato dall’Associazione Scannagallo. Si tratta di un viaggio nella storia e nella cultura del territorio: i partecipanti potranno scoprire le attività dell’associazione, che include rievocazioni storiche e laboratori culturali, e vivere da vicino il fascino della Torre, custode delle memorie di Marciano. Il 21 dicembre sarà invece la musica a farla da padrona, con il concerto della Filarmonica di Marciano, un appuntamento che unisce tradizione e spirito natalizio. Per gli amanti del vintage e delle occasioni, il 22 dicembre arriverà il mercatino dell’usato e del vintage, un evento che invita tutti a scoprire oggetti curiosi e sostenibili. Si può anche partecipare come espositori (tutte le informazioni sull’avviso pubblicato sul sito del Comune). Come da tradizione, il 26 dicembre sarà il Gospel a riempire la Torre di armonie straordinarie, con un concerto che emoziona ogni anno gli spettatori.