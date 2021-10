Arezzo, 11 ottobre 2021 - Un lutto gravissimo per il mondo della gastronomia aretina e soprattutto per Cortona: è morto Riccardo Baracchi, il proprietario insieme alla moglie Silvia del Falconiere, uno dei re dell nostra cucina.

Aveva 64 anni e in base alle prime notizie sarebbe stato stroncato da un infarto in Macedonia, dove era andato per coltivare una delle sue grandi passioni, la caccia. Il malore improvvio non gli ha dato scampo.

La notizia è arrivata a Cortona come una freccia, grande dolore in città. Baracchi oltre al Falconiere era il titolare della Bottega Baracchi e titolare dell'azienda vitivinicola che proprio di recente aveva ricevuto importanti riconoscimenti.

Il Falconiere è l'unico ristorante stellato della provincia, una stella Michelin. Un personaggio carismatico, pur nella sua semplicità, e che lascia un grande vuoto prima di tutto nella sua Cortona ma in generale nella provincia