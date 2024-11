È morto Dini storico artigiani dei motori, appassionato di Vespe

Montevarchi piange la morte di Bruno Dini storico "artigiano" dei motori, scomparso nella notte di domenica 17 novembre. Conosciuto e amato da tutti per la sua passione per Vespe, Api e motorini, Bruno è stato molto più di un semplice meccanico: un punto di riferimento per giovani e meno giovani, una figura capace di unire competenza, generosità e amore per le due o tre ruote. La sua non era una semplice officina, ma un luogo di incontro e condivisione. Bruno Dini è stato anche una figura chiave per il Moto Club Brilli Peri, contribuendo negli anni ’80 come consigliere e collaboratore per i lavori alla pista di Miravalle. Il Moto club, nel ricordarlo, ne ha rimarcato l’impegno e il rapporto speciale che sapeva creare con i più giovani. "Era particolarmente bravo con i ragazzi, paziente e comprensivo, ma anche fermo nel trasmettere regole e responsabilità, sia in pista che fuori", ha puntualizzato l’associazione sportiva.

Ha lavorato fino a pochi giorni prima della sua scomparsa, continuando a fare ciò che amava di più.