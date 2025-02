È la domenica dei record. Foiano, ecco quota 10mila

"Dopo due domeniche da tutto esaurito, il Carnevale di Foiano della Chiana conferma il suo straordinario successo con un’affluenza da record anche nel terzo corso mascherato. All’incirca diecimila i visitatori che hanno affollato le strade del borgo per immergersi in uno degli eventi più attesi dell’anno. Ma anche un centinaio di camper e una ventina di pullman organizzati. Dati che consolidano il Carnevale di Foiano tra le manifestazioni più amate del panorama aretino.

"Il bilancio è estremamente positivo. Oggi c’era moltissima gente e siamo entusiasti del risultato. Confido che nelle successive due domeniche l’affluenza aumenti ancora di più, soprattutto in occasione dell’ultima giornata, dato che sarà l’ultimo Carnevale in circolazione nel centro Italia", ha commentato il sindaco Jacopo Franci. Visitatori non solo dall’Italia, ma anche dal mondo: "Oggi è venuto a trovarci un gruppo del Carnevale di Murcia, nel sud-est della Spagna, e non escludo una collaborazione futura con loro", ha spiegato il primo cittadino.

Il weekend è stato ricco di iniziative, culminate nella giornata di ieri con un programma di eventi che ha animato Foiano dalla mattina alla sera. Tra i momenti clou, il dj set di Ricky Le Roy, storico protagonista delle consolle italiane, spettacoli di danza aerea, giochi per bambini e cooking show. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza anche due esposizioni imperdibili: quella di Ale Giorgini, legata alla comunicazione del Comune, e la mostra dedicata ai vestiti storici del Carnevale. Immancabile poi la celebre Scoriandolata da Guinness, un’esplosione di coriandoli che ha regalato ai presenti un momento magico.

Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica 9 marzo, quando verrà svelato il vincitore, con un fitto calendario di spettacoli, musica e intrattenimento per tutte le età, mantenendo vivo lo spirito del Re Giocondo e celebrando il Carnevale più antico d’Italia.

Non solo Foiano: ieri ha preso il via anche il Carnevale dell’Orciolaia ad Arezzo, con la sua prima sfilata. A partire dalle 15, via Fiorentina si è trasformata in un’esplosione di musica e colori, grazie anche alla Chocoparade, spettacolo itinerante della compagnia teatrale Accademia Creativa in collaborazione con Eurochocolate, che ha portato in scena il magico mondo di Willy Wonka e il regno della cioccolata.

Il Carnevale dell’Orciolaia tornerà anche il prossimo weekend, pronto a regalare ancora emozioni e divertimento.