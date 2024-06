È il giorno del Palio. Tre rioni per un drappo

Ci siamo. Oggi è la terza domenica di giugno e a Castiglion Fiorentino significa una cosa sola: è Palio. Ieri i tre rioni si sono scaldati con le cene propiziatorie che hanno raggiunto anche quest’anno numeri da record con centinaia e centinaia di posti apparecchiati, con un eco che ormai travalica (e di parecchio) i confini di Castiglioni. La coronazione di un percorso di promozione che era stato messo in piede con l’istituzione dell’Ente Palio che negli anni ha lavorato parecchio e lo si è visto con la presentazione della manifestazione direttamente nella Capitale: a Roma nel Campidoglio dove anche la presidente dell’Assemblea Capitolina ha espresso parole di elogio nei confronti del Palio, proponendo alla comunità Castiglionese anche future collaborazioni. Un altro traguardo è stato raggiunto grazie al patrocinio della Lega di Serie B che ha messo il suo logo sull’evento e sul torneo di calcetto ad esso collegato, mettendo in chiaro che il Palio rappresenta in pieno quei valori del campionato calcistico.

E poi anche quest’anno, dopo Anna Falchi e Adriana Volpe, ci sarà una madrina: si chiama Matilde Brandi, un volto noto del piccolo schermo,reduce dell’Isola dei famosi, ma anche una vecchia conoscenza di Castiglioni visto che aveva già inaugurato il Valdichiana Wine Festival in occasione del Maggio Castiglionese.

Ma veniamo alla corsa. Il magistrato del palio è ancora una volta il castiglionese Pierpaolo Mangani, mentre a dare la mossa ci sarà Gennaro Milone, al suo debutto in Piazzale Garibaldi. Per quanto riguarda i fantini il Terziere di porta Fiorentina sceglie Giosuè Carboni e Dino Pes per il Palio, per il Rione Cassero correrà Mattia Chiavassa e Adrian Topalli; infine, tra le fila di Porta Romana ci sarà Walter Pusceddu e Silvano Mulas. L’anno scorso la vittoria era stata conquistata dal Terziere di Porta Fiorentina con Dino Pes, detto Velluto, su Abracadabra.Così gli arancioverdi avevano messo la freccia attestandosi sulle quindici vittorie, una in più rispetto al Rione di Porta Romana e al Rione Cassero che quest’anno faranno di tutto per pareggiare i conti. Per il Paliotto hanno corso per Porta Fiorentina Federico Fabbri su Vankook, per il Cassero Salvatore Nieddu su Zio Fester e Gabriele Puligheddu su Blue Star. A vincere il memorial dedicato a "Beppe Gentile", il Terziere di Porta Fiorentina.