È giornata di consiglio comunale. All’analisi lavori pubblici, bilancio e trasporti

Appuntamento questo pomeriggio alle 15,30 con il Consiglio comunale di Cortona. Sono 16 i punti all’ordine del giorno. Dopo gli adempimenti di rito, la presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con le comunicazioni. A seguire sarà esaminato l’atto di indirizzo del gruppo consiliare Fratelli d’Italia legato alla sicurezza degli operatori sanitari. Il sindaco presenterà e metterà ai voti il Dup, ovvero il documento unico di programmazione, l’aliquota addizionale Irpef per il 2025, la modifica del regolamento per la disciplina dell’Imu, l’imposta municipale propria e la modifica del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Seguiranno alcune pratiche tecnico urbanistiche, quali la verifica della quantità e determinazione del prezzo e del diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e l’approvazione del piano triennale dei lavori pubblici. Sempre il sindaco metterà al voto il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, il bilancio di previsione, la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la revisione delle partecipazioni pubbliche e l’analisi dell’assetto delle società partecipate. Infine, sarà messo ai voti l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale non scolastico a domanda debole. Il Consiglio comunale di Cortona è aperto al pubblico e si può seguire in diretta anche dalla pagina YouTube del Comune di Cortona.