Arezzo, 9 gennaiio 2022 - I più ottimisti avranno già tirato fuori lo slittino pronti per salire a Poti o a Lignano. E aprendo le finestre si sono rinforzati nel loro sogno. Perché già intorno alle 9, la classica sveglia della domenica, un velo bianco già copriva il panorama e imbiancava il mondo.

Dal centro, con una San Domenico trasformata in piazza di montagna, alla periferia, dal Giotto alle frazioni. Un velo, niente di più almeno al momento. E i vigili del fuoco confermano che la situazione è sotto controllo, senza segnalare particolari accumuli neanche nell'area più chiamata in causa, quella ad est di Palazzo del Pero e dintorni.

Una domenica di allerta meteo e codice giallo per neve doveva essere quella di oggi. Dalle 6 di stamattina alle 18 di stasera la provincia avrebbe potutoessere interessata da nevicate accompagnate da temperature minime sotto zero e massime molto basse. E sta andando così.

Già da ieri sera un brusco abbassamento delle temperature, fino ad alcuni gradi sotto zero. Uno scenario che era stato confermato da Giovanni Baldini, direttore del servizio ambiente e responsabile comunale della Protezione Civile di Arezzo.

«Per stamani e per tutta la giornata di oggi – aveva indicato – è stato diramato un allerta meteo. Il codice giallo andrà dalle 6 di mattina alle 18 di stasera. Le precipitazioni nevose potrebbero arrivare a bassa quota e investire anche la città, anche se con cumulati trascurabili fino a 2 centimetri. In collina invece è prevista più neve ed è attesa soprattutto nei settori orientali del nostro territorio. Interesserà Poti ma anche in larga parte la Valtiberina e la zona di Palazzo del Pero. Sia a quote collinari che in montagna sono attesi tra 5 e 10 centimetri di neve».

Dunque possibilità minime in città e a valle, più concrete alle porte della città: l'altezza prevista per le precipitazioni è intorno ai 400 metri, quindi la fascia collinare circostante sarà in qualche modo interessata. Un quadro che comincia ora a comporsi davanti agli aretini.

Ecco perché oggi potrebbero esserci alcuni problemi legati alla viabilità. «Potrebbero verificarsi criticità a causa del ghiaccio. La notte infatti le temperature sono scese sotto lo zero e la neve potrebbe attecchire bene e gelare viste le basse temperature. L’ufficio manutenzione del Comune è già in allerta e monitorerà la situazione per tutta la giornata. Probabilmente con interventi preventivi e spargimenti di sale soprattutto nella zona di Palazzo del Pero e sulla tangenziale».

«Oggi spostiamoci con attenzione, assicuriamoci di avere le gomme termiche e manteniamo la massima cura alla guida – prosegue l’ingegner Baldini – consiglio ai meno esperti di non mettersi in auto»