Duemila studenti al Festival del libro. Laboratori e incontri con autori

Il Festival del libro 2025, che in tre settimane ha coinvolto 2095 studenti provenienti da 13 istituti, si è chiuso con il super ospite, il giornalista e autore Pablo Trincia, che ha portato sul palco il suo ultimo libro "Come nascono le storie" e molte curiosità e aneddoti sui suoi podcast e inchieste più famosi come Veleno, Dove nessuno guarda (Il caso Elisa Claps), Sangue Loro, la tragedia della Concordia e il suo ultimo capolavoro su Rigopiano. I 400 posti del Cinema Italia di Soci erano stati tutti prenotati già da giorni e l’accoglienza che è stata data a Trincia è stata quella delle grandi occasioni, con tanti appassionati di lettura e moltissimi giovani. La serata si è conclusa con uno speciale omaggio al giornalista fatto dai ragazzi e le ragazze dell’Isis Fermi di Bibbiena che, nelle tre settimane del festival, hanno lanciato il format @podcastcasentino, raccogliendo tutte le interviste agli scrittori e scrittrici presenti alla kermesse bibbienese. Il progetto è legato a una convenzione stipulata tra comune di Bibbiena e istituto in un percorso di alternanza scuola lavoro. Il podcast, che rimarrà un progetto della scuola e della comunità, sta avendo grande successo e può essere scaricato gratuitamente su Spotify. Il gruppo del Fermi ha inoltre realizzato lo spot ufficiale del Festival del libro e lo spot finale che è stato presentato nel corso della serata, ricevendo un apprezzamento particolare dal giornalista milanese. Trincia è stato omaggiato con una pubblicazione sul Casentino, la sciarpa di Panno Casentino, da lui particolarmente apprezzata, e con un’opera d’arte di Sara Lovari che rappresenta il lavoro come passione che incatena. Il giornalista si è intrattenuto a lungo con gli studenti, dando loro alcuni consigli per la realizzazione del podcast e con loro ha registrato l’ultima puntata di @podcastcasentino dedicata appunto al festival. "Questo è stato il festival dei ragazzi - dice l’assessore Francesca Nassini - con più di 2000 studenti e studentesse coinvolti, 13 istituti scolastici, 11 piccoli volontari attivi, 88 tra eventi, laboratori, incontri e spettacoli teatrali a loro dedicati e tanti ragazzi e ragazze impegnati in attività di alternanza scuola lavoro che hanno collaborato con l’ufficio stampa, realizzato interviste, gestito gli incontri con gli autori e realizzato progetti di qualità come il podcast del Casentino. Loro sono stati i veri protagonisti di questo festival e ne siamo davvero orgogliosi".

So.Fa.