Duecentomila euro per il centro. Il finanziamento dalla Regione

Duecento mila euro per il centro storico di San Giovanni. Il comune valdarnese è risultato beneficiario di un finanziamento regionale destinato al cuore della città, ovvero alla riqualificazione e alla valorizzazione dei luoghi del commercio e alla rigenerazione degli spazi urbani e dei centri commerciali naturali. Nello specifico sarà messo a terra il progetto "Centro storico fruibile e sicuro", con il quale il Comune aveva partecipato al bando regionale del 2022, adesso finanziato per scorrimento della graduatoria. Saranno effettuati lavori riqualificazione sulle vie e sulle principali piazze, opere e forniture complementari per migliorare la fruibilità e la sicurezza degli spazi pubblici dove vengono svolti i principali eventi del Centro Commerciale Naturale e il restauro di elementi architettonici. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Valentina Vadi. "È senza dubbio una bella notizia – ha commentato - Queste risorse ci consentiranno di far partire lavori di riqualificazione e abbellimento estetico del nostro centro storico, essendo, di fatto, uno degli importanti obiettivi di questo nuovo mandato elettorale. Stiamo inoltre continuando a lavorare nel reperimento di risorse". Il sindaco ha infatti annunciato che l’ente ha già risposto all’avviso pubblico della Regione, che si è chiuso nel mese di ottobre su progetti di rigenerazione urbana, augurandosi che presto possano essere lanciate ulteriori linee di finanziamento per poter realizzare un progetto complessivo di rigenerazione e riqualificazione del cuore della città. "Questi 200 mila euro –ha proseguito - sono comunque un primo segnale che ci permetterà di portare a termine alcuni interventi significativi per migliorare l’estetica del centro".

Il sindaco ha poi voluto ringraziare la Regione Toscana, definita sempre molto attenta alle esigenze e alle necessità degli enti locali. Una delle priorità dell’esecutivo nei prossimi cinque anni sarà lavorare per un rilancio del centro storico, affiancando alle azioni già poste in essere, forti azioni future che andranno in due direzioni: da una parte un programma di rigenerazione urbana che elevi la qualità estetica del cuore di San Giovanni e lo renda attrattivo, dall’altra un programma di interventi a favore del commercio e dell’artigianato per sostenere le attività già operative e favorire nuove aperture.