Due titoli italiani per l’Alga Atletica Arezzo al Campionato Nazionale Uisp

Arezzo, 22 giungo 2023 – Due titoli italiani per l’Alga Atletica Arezzo al Campionato Nazionale su Pista Uisp. La manifestazione è stata organizzata sulle piste di Campi Bisenzio e ha visto la partecipazione di trentotto squadre da tutta la penisola, con la società aretina che è riuscita a piazzarsi al settimo posto della classifica finale in virtù di due ori, un argento e tre bronzi.

Tra le protagoniste della prova è rientrata Lorenza De Silva del 2007 che ha trionfato nella finale dei 100 piani tra le Allieve siglando il record personale di 12.75 secondi e dando così seguito a un periodo di ottimi risultati.

Alla vigilia del Campionato Nazionale su Pista Uisp, infatti, l’aretina aveva gareggiato al Master Challenge 2023 di Modena dove era riuscita a fissare il suo nuovo record personale anche nei 200 piani con 26.19 secondi, stabilendo l’attuale miglior tempo in Toscana della categoria Allieve.

La gara di Campi Bisenzio ha visto l’Alga Atletica Arezzo centrare un oro anche con Matilda Andreani nel salto in alto tra le Donne con 1.43 metri, mentre la soddisfazione dell’argento è stata vissuta da Filippo Guiducci del 2007 nel salto in lungo tra gli Allievi con 6.35 metri.

I tre bronzi tricolori sono invece arrivati con Francesco Tortorelli del 2009 nel salto in lungo tra i Cadetti con 5.58 metri, con Carlotta Anatrini del 2008 nel salto in alto tra le Cadette con 1.41 metri e con Giovanna Gennai del 2006 nel salto in lungo tra le Allieve con 4.85 metri.

Particolarmente positive sono risultate anche le prove di Riccardo Cincinelli del 2005 e di Stella Arniani del 2009 che hanno entrambi conseguito un loro nuovo record personale nella velocità: il primo ha chiuso al quarto posto i 100 piani tra gli Uomini con 11.50 secondi e la seconda ha percorso gli 80 piani tra le Cadette con 11.27 secondi che sono valsi il nono posto finale.

Tra i risultati da segnalare raggiunti dalla squadra aretina rientrano, infine, i quarti posti nel salto in lungo di Gemma Fabbriciani del 2009 tra le Cadette con 4.72 metri e di Rachele Pellegrini del 2005 tra le Donne con 4.61 metri.