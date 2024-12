Due partite e un finale da scrivere

È ancora presto per guardare con ottimismo al futuro, semmai è molto probabile che il prossimo Natale sia all’insegna della prudenza e di aspettative migliori per il futuro per alcuni lavoratori. Quelli dell’Abb sperano ovviamente in cuor loro che dopo il summit di ieri con i vertici dell’azienda possano arrivare buone notizie anche dalla Regione che avrà il ruolo di regia. Chi spera sono anche i dipendenti della Pam che questa mattina con il supporto dei propri sindacati incontreranno i vertici dell’azienda per capire cosa ne sarà del loro futuro. Cosa accadrà dall’11 gennaio in poi, se saranno trasferiti e dove. Se ci saranno incentivi all’esodo e di che tipo. Le partite sono aperte, la speranza è quella di un epilogo positivo, ma il finale è tutto da scrivere.